他3度闖工地偷「20萬電纜線」　第4次上門辯：有人請我巡工地

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局3日中午時分接獲1棟建築工地的保全聲稱，擺放在工地的電纜線，在3月份間連續失竊3次，損失達到20萬元，雖然有裝設監視器，但都被人轉方向，所以根本沒有拍到；警方在工地埋伏逮人，嫌犯竟然辯稱「有人聘請我巡視工地」企圖脫罪。

警方調查，57歲的陳姓男子，3月份頻頻闖入新北市汐止區的一棟建築工地，3度進出地下室偷走電纜線，建築公司發現損失達20萬元，透過工地保全報警處理，警方獲悉後立刻展開調查，研判小偷可能食髓知味，繼續上門行竊。

▲竊賊4度光臨工地，落網辯稱「有人聘請我來巡視工地」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先調閱監視器，發現工地內的監視器再犯案前都被人轉向，所以根本看不到嫌犯，經比對時間以及工地附近的監視器清查，發現穿著深色衣物、雨鞋及戴帽子揹著後背包的陳姓男子涉有重嫌。

警方研判嫌犯可能會再上門，派警員在場埋伏，果真在4月3日晚上10時許，發現陳男再度出現在地下室四處徘徊，且手上還持有棍棒、搜尋犯案目標，隨即上前逮捕陳嫌，帶回派出所進行偵訊。

▲竊賊專挑工地偷電纜，被埋伏警方逮捕詭辯，「有人聘請我來巡視工地」。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳嫌原本向警方指出，並沒有偷取工地內的東西，且自己是受人所聘用前來「巡視工地」，但警方進一步詢問就拆穿男子謊言，並在包包內起獲衣服、帽子以及1把武士刀，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、竊盜未遂罪嫌依法送辦。

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