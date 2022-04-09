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社會 社會焦點 保障人權

女豪撒27萬買5英國短毛貓...4隻送朋友　引特警破門抓她原因曝

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有1名30歲的女子與男友，在網路上利用假信用卡號刷取虛擬電子票券，事後再將票券轉售獲利，甚至還在網路豪擲27萬元，購買5隻英國短毛貓，最後還將4隻大方送給朋友，事後警方發現，女子竟是因販毒被判刑11年6個月的通緝犯。

▲▼趙姓女子因毒品案遭判刑11年半，逃亡期間還上網買信用卡號盜刷變現。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓女子因毒品案遭判刑11年半，逃亡期間還上網買信用卡號盜刷變現。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，30歲的趙姓女子，之前因涉犯3條販賣毒品罪嫌，遭判刑11年6個月，但是卻沒有入獄服刑遭到通緝，同時與39歲紀姓男友逃亡，最後趙姓女子還透過通訊軟體購買大批信用卡號。

趙姓女子利用買來的信用卡號以及檢核碼，在網路上透過第三方支付購買虛擬票券，再利用票券消費，甚至還可以轉售給別人獲利，最後還在網路上購買5隻英國短毛貓。

趙姓女子豪擲27萬元，購買5隻英國短毛貓，甚至還大方的將貓咪送給朋友，自己只留下1隻，但是因為金額太大，引起第三方支付廠商以及警方注意，最後警方掌握行蹤，在日前將人逮捕到案。

警方指出，趙姓女子與其紀姓男友，在期間不斷更換躲藏地點，甚至足不出戶，吃飯都是透過外送點餐，但最後仍被查獲，趙姓女子依詐欺罪嫌送辦，另外販毒通緝部分也依法解送歸案，紀姓男友則因持有毒品遭警方送辦。

警方除了查獲偽造的信用卡號以及檢核碼之外，甚至還查扣毒品安非他命、ｋ他命等證物，最後還在身上搜出10萬元現金，趙女則表示，現金是在網路刷卡購物變賣所得，但警方仍保持懷疑態度，將持續追查趙女金錢來源。

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