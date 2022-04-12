中央擬對4縣市「類普篩」　侯友宜：若多發快篩試劑樂觀其成

記者蘇晏男／新北報導

本土新冠疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中暗示有意讓雙北及桃園比照基隆「類普篩」。對於是否同意中央在新北進行類普篩？新北市長侯友宜表示，若中央有意要多發快篩試劑給新北市，新北市「樂觀其成」；但侯也強調，新北市進來的快篩及PCR量是全國最高。

▲侯友宜。（圖／新北市府提供）

陳時中12日上午在廣播節目上說，未來如果有高風險地區，該區快篩會由公家協助，像基隆「類普篩」就一次發放20萬支快篩試劑；另陳也指北北基桃是高風險區，就被解讀是有意北北桃比照基隆「類普篩」。

對於是否同意中央在新北進行類普篩？侯友宜12日下午召開新北市防疫記者會表示，新北市是全國自去年起至今，成立最多社區篩檢站，共31個，不斷篩檢，至今未停止，篩檢量一定是全國第一；4/10前統計的篩檢量已達55萬，現在可能不只，這還不包括社區篩檢。

侯友宜再指，新北市已投下很多資源在社區篩檢，例如這段時間三峽、中和專案，尤其三峽案方面是針對很多是學生、家長跟老師，所以新北市就普發快篩試劑給大家，光這段時間專案大概就花了2萬劑給學生家長跟老師。侯強調，新北市快篩跟PCR量大概都是全國最高。

侯友宜表示，如中央有意要多發快篩試劑給新北市，新北市「樂觀其成」。