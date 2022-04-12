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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「快篩國家隊」成軍！後備指揮部官兵下周進駐試劑工廠生產線

▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲疫情初期，國軍也曾進駐口罩工廠。（圖／記者唐詠絮攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，確診病例已連日破百，快篩需求量隨之上升，有立委疾呼應成立「快篩國家隊」，據媒體報導指出，「快篩國家隊」確定下周起正式成軍，由國防部後備指揮部調集各縣市官兵及後備幹部，進駐快篩專案製造工廠生產線，協助快篩試劑加速生產，第一階段為期兩個月。

新冠疫情初期，國內也曾因口罩需求量大，集合廠商、加開產線成立「口罩國家隊」，當時為解決人力問題，也曾派後備軍人儲備幹部進駐工廠生產口罩，這次「快篩國家隊」則是繼口罩國家隊之後，第二次有國軍編成協助防疫物資生產。

據了解，未來快篩國家隊率先生產的公費快篩試劑除將提供給高風險區域縣市做疫情熱區快篩、每批20萬劑外，隔離或居家檢疫者，家用快篩也將是公費提供。

快篩試劑需求增加，未來可能朝先快篩再上工的模式，對於立委呼籲成立快篩國家隊，衛福部長陳時中表示，目前沒有賦予國家隊的名稱，但正在成形中，800萬劑是共同採購平台，提供公部門大宗採購，而將來以快篩取代PCR，要上千萬劑快篩才足夠，取得的方式包括採購或是徵用。

陳時中補充指出，快篩試劑要穩定市場價格、不要過高，讓國民用很低的價格取得，總統跟院長皆明確指示，既然要廣泛使用，就要讓大家以合理的價格便利取得，此外若有高風險縣市可以免費發送，由地方政府提出檢疫計畫，每次配發20萬劑為主，讓地方因地制宜去使用。

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