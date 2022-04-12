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彰化+2！高球練習場未戴口罩6小時　緊急匡列同時段球友篩檢

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增2例，是1名愛打高爾夫球的退休球友，來往南投及彰化之間，期間跟2球友圈去購物、旅遊，自主快篩確診；另一名是1位在台中上班的彰化民眾，有北部旅遊史，已通知其女友採檢，一採陰性，目前正在疫調中，與確診者相關的足跡已經清消完成。

▲彰化新增2確診。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化新增2確診。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化4月12日新增2例。（圖／彰化縣政府提供）


彰化縣政府4/12日召開線上防疫記者會說明，新增2名確診案例，1名愛好休閒運動、打高爾夫球的退休民眾(50多歲)，已施打2劑BNT，生活單純，衛生局疫調後發現，他曾於4/1至2日間，返回南投並住宿溫泉旅館、4/3日到新北、台中有家族聚會及購物，隔天回到祖厝拜拜、4/6-7日到高爾夫練習場，之後還與2球友圈一起外出登山、購物、早餐店外帶，4/10日因出現喉嚨痛，隔天自主PCR快篩CTR24.86陽性確診，目前匡列採檢其家人及接觸者約10多人。

▲彰化4月12日新增2例。（圖／彰化縣政府提供）

至於另一名確診案例，葉彥伯說明，為彰化到台中騎車通勤的上班族(20多歲)，施打過2劑BNT，曾於4/6-7日獨自開車到宜蘭旅遊、4/10日到新北旅遊後出現喉嚨痛，台中診所看診需進一步快篩採檢，4/11日返回彰化PCR採檢CT值18，昨天深夜通報確診，目前已知女友(20多歲)PCR採檢陰性，其餘同住父母今日已進一步採檢。

▲確診足跡清消。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化新增2確診道路清消。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯指出，由於高爾夫球場屬於登記制，運動打球時也不須戴口罩，容易造成傳染，因此已通知高爾夫球場協助相關出入人員，匡列接觸人員進一步採檢，同時公布這名確診者足跡，4/6日及7日到埔心鄉大衛營高爾夫球練習場，停留時間長達6小時，另外也到員林藤山步道及白鳥早餐店員農店。

▲彰化4月12日新增2例。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化4月12日新增確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

有網友指出，外傳南彰化有醫護人員確診情形，衛生局長葉彥伯對此指出，早上接獲通報後，目前門診會先暫停，住院會只出不進，全部員工會先從風險分層採檢，會從風險最高的先採檢、其他非醫護人員也會採檢，同步做院內及門診部門的清消工作，為了民眾接受服務的完整性，急診及洗腎空間將會確保乾淨，進一步採檢結果將會另做公布。

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