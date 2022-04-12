停課標準明放寬！5張圖秒懂新規　同班直接居隔、6類人停3天等疫調

▲校園停課標準放寬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者楊晏琳／整理報導

疫情延燒校園，根據教育部昨晚最新統計，全國共計237校停課。為避免學生受教權益受損，教育部今（12）宣布放寬停課標準，並以班級為原則。高中以下1/3班級或10班以上停課、大專校院1/3以上科、系、所之班組停課，全校才可暫停實體課，明日起實施。為此，教育部也提供5張圖，方便民眾看懂最新停課規定。

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高中以下學校

一、確診個案就讀班級之學生，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居隔期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數陰性，則全班恢復實體課程。

二、疫調期間，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」（包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐…等），暫停實施實體課程1至3天，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒。

三、衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫調結果：

1. 確診個案授課／修課班級如無被匡列為密切接觸者，恢復實體課程。

2. 確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢；篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

四、學校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課程10天，得全校停課，教職員工生應進行「自我健康監測」。

五、短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定。

大專校院

一、疫調期間，確診個案授課／修課之班級；以及參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校環境清潔消毒。

二、衛生單位依確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：

1. 確診個案授課／修課班級如無密切接觸者，恢復實體課程。

2. 確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢；篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

三、學校1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，得實施全校停課，教職員工生應進行「自我健康監測」。

四、學校或校（區）暫停實體課程期間，得縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，以線上課程或週間補課等方式辦理。