「期待台灣、瑞典簽通航協定」　蔡英文：展開直航班機

▲總統蔡英文以視訊方式接見「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午以視訊方式接見「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」時表示，期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，台灣也感受到來自歐洲議會的大力支持，歐洲議會通過了許多支持台灣的決議或建議報告，尤其去年十月，壓倒性票數通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，對於台灣和歐盟的雙邊關係以及未來的交流發展，都具有指標性的意義。

對於台灣和瑞典，蔡英文說，我們是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值，這幾年來，台灣和瑞典在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作。

蔡英文期待，未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

此外，蔡英文說，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，共同守護我們的生活方式。今年初，她提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深臺灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。