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快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委廖國棟。（圖／記者黃哲民攝）

政治中心／台北報導

本土疫情延燒，日前立委廖國棟的2名國會助理（案24397、案24398）也確診，台北市衛生局匡列175人居家隔離、並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者，包括兩位立委，其中，廖國棟11日傳出PCR檢測陰轉陽，入住台大醫院，相關訊息立院表示尚未收到通知、北市府則將於下午疫情記者會一併回覆。

立法院中興大樓807委員研究室兩名助理確診新冠肺炎，立法院5日初步清查院內足跡，包含小吃部、茶水間、停車場、研究大樓（中興大樓）8樓等均入列，立院6日也在研究大樓前設置PCR或快篩檢驗收件處，開工日加強防疫管制。

根據立法院4月5日發布新聞訊息，與確診助理足跡有關的兩位立委廖國棟、鄭天財PCR初步檢測均為陰性，其辦公室助理也都快篩陰性。

立法院日前宣布，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，要求位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日清明連假後上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區，自3月29日起，有進出立委研究大樓8樓的立委、助理、職員工、國會聯絡人、記者或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

立法院表示，立委研究大樓於5日進行空調系統換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留，並建議各立委辦公室製作訪客登記簿，以利疫調管理。

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