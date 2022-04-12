快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

▲立法院院會議場。（圖／記者呂晏慈攝）



記者袁茵、杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，日前立委廖國棟的2名國會助理（案24397、案24398）也確診，台北市衛生局匡列175人居家隔離、並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者，包括兩位立委，傳出被匡列的其中一名立委昨傳出PCR檢測陰轉陽，相關訊息立院表示尚未收到通知、北市府則將於下午疫情記者會一併回覆。

傳出立委確診，北市衛生局表示 倘若有新增個案，屬於跨縣市部分，會與外縣市了解相關情況。

而依《傳染病防治法》第10條為原則，傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏。

立法院中興大樓807委員研究室兩名助理確診新冠肺炎，立法院5日初步清查院內足跡，包含小吃部、茶水間、停車場、研究大樓（中興大樓）8樓等均入列，立院6日也在研究大樓前設置PCR或快篩檢驗收件處，開工日加強防疫管制。

根據立法院4月5日發布新聞訊息，與確診助理足跡有關的兩位立委廖國棟、鄭天財PCR初步檢測均為陰性，其辦公室助理也都快篩陰性。

立法院日前宣布，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，要求位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日清明連假後上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區，自3月29日起，有進出立委研究大樓8樓的立委、助理、職員工、國會聯絡人、記者或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

立法院表示，立委研究大樓於5日進行空調系統換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留，並建議各立委辦公室製作訪客登記簿，以利疫調管理。