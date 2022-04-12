廖國棟一語成讖　9天前臉書談「陰轉陽極常見」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委廖國棟驚傳PCR陰轉陽確診，今（12日）早上入住台大醫院病房。廖國棟3日因2名辦公室助理（案24397、24398）染疫被匡列居家隔離，當時快篩結果為陰性，於臉書提及陰轉陽情況極為常見，因此囑託同仁盡速篩檢、配合防疫規定，不料他真的一語成讖。

▲立委廖國棟。（資料照／記者黃哲民攝）

面對2位辦公室助理確診，廖國棟被台北市衛生局匡列居家隔離，3日於臉書表示，在新冠肺炎病毒橫行的時代，縱然自己做好了防疫工作，誰都沒辦法預測自己會不會被波及。聽到2位同仁訊息的當下，他用最快速度去買快篩試劑，所幸最後陰性，其他辦公室同仁除卻確診者外，均為陰性。

廖國棟說，等待結果的時間雖然短暫，但他內心卻又無比的恐懼，一旦確診了，要怎麼做？辦公室要如何進行隔離？相關的工作要如何進行線上作業，一幕幕都在他的腦袋中浮現。

但廖國棟自己也提及「陰轉陽的情況也極為常見」，因此囑託其辦公室人員，靜候衛政單位的通知以及指示；另外為了方便疫調工作，也請他們儘速將這星期各自前往哪些地方先彙整好，務必要完整，不僅讓立法院可以立刻進行相關防疫作業，也讓足跡有重疊的國人可以趕緊進行篩檢，讓衛政單位可以完善的進行檢疫工作。

▼廖國棟4/3臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／廖國棟）