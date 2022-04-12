「以蒼生為念」不選2022　趙少康：自己的重點是在整個國家問題上

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨面對年底九合一大選，主席朱立倫開出「6都過半、縣市長贏16席」，但至今仍有多地人選喬不攏，其中又以桃園市爭議最多。中廣董事長趙少康表示，如果黨中央整合立委呂玉玲及國民黨北市議員羅智強，拿下桃園非常有希望。另對於被視為選戰活棋，趙少康說自己的理念是「以蒼生為念」，所以應該是不會選2022。

面對國民黨2024為了讓雙北更靈活運用，趙少康被視為一顆活棋，雙北都可能，而新北市長侯友宜也未表態尋求連任。趙少康在政論節目《今天誰來沛》專訪上表示，侯友宜有不同考慮是正常的，政治變化很大，到底要連任，或趁民調高去選總統，但有1年多的中空，能不能維持熱度，過幾年變怎樣沒人知道；現在時機未到，民進黨也未推派人選，侯隨時要選不選都可以自己做決定。

談到自己，趙少康說，有人叫他選高雄、桃園或台北，但自己沒想過要選2022，所以應該是不會參選；先前說要選2024總統，是因為看到兩岸關係緊張，加上民進黨在中央施政上爛，所以有「以蒼生為念」的念頭。趙少康解釋，他的生活沒什麼問題，不是為自己著想，而是為下一代著想，要考慮整個國家的政策；地方當然很重要，但目前自己的重點，還是在整個國家的問題上。

對於年底朱立倫喊出6都過半，趙少康表示，台南、高雄選情的確比較難，朱立倫應是認為侯友宜及台中市長盧秀燕要連任的話沒有問題，所以再1都就達標，目前台北跟桃園都有機會。

台北選情上，趙少康說，現在卡一個台北市長副市長黃珊珊。若沒有黃，國民黨立委蔣萬安一定可以當選；桃園方面，國民黨黨中央屬意呂玉玲，呂當過三次立委，地方民意穩固，且是客家人，桃園有30％是客家人，她有客家的優勢，但欠缺空戰，反倒是羅智強強在空戰，如果整合兩人，一個當正市長，另個當副市長，也很好，如果朱立倫把它們整合起來，桃園非常有希望。