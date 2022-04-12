新北土城區明德段商業區成功招商　7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

▲土城區明德段商業區成功招商記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者徐政璿／新北報導

新北市政府12日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，該案規劃打造地下3層、地上7層的商場及辦公室，並引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，預估114年底完工、投資金額逾7.5億元、創造200個就業機會，並以打造「土城新人文與科技薈萃之地」為目標。

今天典禮由新北市副市長謝政達、統一超商陳瑞堂董事長特助，以及財政部國產署長曾國基等人，共同宣布招商案投資正式啟動。

謝政達表示，市府持續透過產業政策「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「產業加值輔導」、「深化平台效益」以及「庶民經濟躍升」等5大面向翻轉新北，更以發展6大區域為核心，創造更多產業空間，例如該基地位於土城暫緩發展區，經過軍事用地解禁，透過市地重劃整體開發，將提供區域內更完善的公共設施。

該區域具有交通便捷的優勢，除了坐擁板南線、萬大線雙捷運，且鄰近國道3號、台65線兩大快速道路系統，還有明（112）年預計動工的國3北土城交流道；鄰近土城醫院，提升優良住宅環境及醫療資源，滿足民眾生活機能需求；再加上周邊科技產業蓬勃發展、吸引人口移居就業，儼然形成在地生活圈，共同打造宜居城市。

經發局指出，統一超商股份有限公司這次首度投資地區商業中心，並在土城建立新北企業營運總部，成為市府造鎮夥伴，並規劃新創孵化器共享空間，引入新北市新創企業進駐，為土城挹注產業新能量，完整土城產業發展地圖。

謝政達會後受訪時示，感謝統一超商願意首次將地方投資放在新北，同時也把旗下事業包括711、星巴克、康是美等等放進建築物內，同時也提供青年孵化器的共享空間，來提供青年開發，希望透過這個開發，帶動許多年輕朋友創業、工作的機會。

經發局補充，為積極扶植新創產業，新北市政府共建置10處新創基地。土城區除了以製造業數位轉型計畫，引導傳產發展智慧製造，同時也將著眼於吸引新創產業的進駐。

例如，員和段青年社會住宅的「新北科技新創基地」，配合「產業升級智慧製造」，預計招募人工智慧(AI)、5G、雲端計算、物聯網等科技新創團隊進駐；土城城林段工業區，業者藉由申請新北市立體化方案以捐贈公益空間爭取更多容積獎勵，打造餐飲新創共享基地；統一超商股份有限公司，則在本招商案提供新創孵化器共享空間。盼未來能有更多不同領域的企業與市府攜手扶植新創產業，提升城市競爭力，帶動地區經濟發展。

經發局指出，新北市政府是全國與財政部國有財產署合作最密集、招商最具成效的縣市，市府和國產署共同合作招商的「新北滬尾藝文休閒園區招商案」，甫榮獲財政部第19屆「民間參與公共建設金擘獎」政府及民間團體雙料「優等獎」，而土城區明德段商業用地為第16案與財政部國有財產署共同合作完成的招商案，接下來市府會採「一條龍」專人協助服務，全力協助各項執照程序，加速完成開發。

新北市政府推動招商引資的腳步不間斷，經發局指出，預計在今年推出「林口國宅段37地號國有土地招商案」及「台北大學特定區停二用地招商案」，有意投資的廠商，歡迎密切注意經發局官方網站。