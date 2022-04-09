2022大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風尚

▲「2022大鵬灣帆船生活節」9日舉行開幕儀式， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2022大鵬灣帆船生活節」於今(9)日舉行開幕儀式，由來自全台遊艇玩家與帆船好手齊聚在大鵬灣濱灣碼頭，上演百帆齊發為活動拉開序幕，在縣長潘孟安、交通部長王國材及民意代表等貴賓鳴笛後，全台首創遊艇圍圈圈派對，以及遊艇自駕體驗、遊艇導覽，市集、音樂表演等活動也同步開跑，一直到4月17日展演不間斷，打造豐富的海灣生活！

今日開幕活動，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰、航港局主任秘書饒智平、縣長潘孟安、立法委員廖婉汝、議員林蔡鳳梅等人，以及在地的觀光組織大鵬灣觀光產業聯盟、恆春半島觀光產業聯盟皆一同出席共襄盛舉，共同推廣大鵬灣特色活動及屏東觀光圈在地遊程與農、漁特產品。

潘縣長表示，很感謝交通部長親自南下來參加開幕儀式，屏東許多觀光、建設都是需要交通部的幫助才能達成。而大鵬灣帆船生活節已經是第三年舉辦了，今年特別與屏東觀光圈、洄游返鄉青年、遊艇業者共同推出多樣觀光體驗遊程，包含遊艇體驗、魚線椅DIY等充分與在地產業鏈結，為期十天要讓遊客從日出玩到日落，盡情享受帆船生活的愜意美好。

王國材提表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部將以型塑大鵬灣遊艇港為政策目標，打造大鵬灣為發展遊艇產業及體驗的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。今年大鵬灣以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購、行各觀光產業，整合塑造運動觀光的觀光品牌，值得推薦給大家。

大鵬灣國家風景區管理處表示，今年活動再度與交通部航港局、屏東縣政府共同主辦，擴大遊艇活動推廣，針對持有遊艇及動力小船駕駛執人員規劃遊艇自駕體驗、對遊艇玩家規劃船聚、一般民眾則安排1日船長體驗；秉環境優勢賡續辦理國內最具規模之帆船賽事，並擴大結合推廣「屏東觀光圈」食、宿、遊、購、行之創意產品，整體以策展概念注入創意展演藝術，充分與在地產業鏈結，活動時間配合夕照規劃在每日傍晚展演至晚上9點。

航港局指出，目前全台有將近兩萬人已取得遊艇駕照，可見國人愈來愈願意參與遊艇活動。對於未來推動遊艇產業，將會往大眾化、觀光化及產業化發展，藉此降低遊艇進入門檻與提升風氣，持續的提升遊艇產業蓬勃發展的氣象。

活動詳情可上大鵬灣帆船生活節網頁(https://www.2022dapengbay.com.tw/)查詢。