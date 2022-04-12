「中國對台開狗門」　民進黨：拒華航貨機如「晏子使楚」故事重現

▲華航有台灣意象塗裝貨機遭中國拒絕。（資料照／記者林淑慧攝）



記者陶本和／台北報導

由於中國拒絕有台灣意象塗裝的華航班機降落，這逼著華航最新一架波音777貨機，將「CARGO」字樣取消台灣圖案，但這也引起國民黨一陣冷嘲熱諷。對此，民進黨幕僚形容，這是「晏子使楚」故事的現代版，中國開小門，如晏嬰口中把自己做小，而國民黨拿這題怪台灣，令人感到悲哀。

由於中國拒絕有台灣意象塗裝的華航班機降落，這逼著華航最新一架波音777貨機，將「CARGO」字樣取消台灣圖案。不過，國民黨文傳會副主委王鴻薇批評，沒想到上月底再採買新的貨機，「CARGO」字樣中的台灣竟然悄悄消失了，當初風風火火的宣傳新字樣，怎麼才不到2年就用不下去了？

王鴻薇批評，華航如果要配合民進黨政府演戲，就演到底，不要整天花錢做秀，最後不但打臉自己，連蔡政府都不演了，這不是讓大家看笑話。

對此議題，民進黨幕僚形容，中國對台灣開小門、穿小鞋，像是現代版的「晏子使楚」故事，這是中國外交史上著名的故事，戰國時代的齊國外長晏嬰到楚國訪問，心高氣傲的楚國居然開狗門要讓晏嬰通行，當時晏嬰說：「使狗國者從狗門入；今臣使楚，不當狗門入也」，諷刺楚國把自己當成狗國，才會開小門讓使節進入。

民進黨幕僚說，這個故事不僅是中國非常知名的外交故事，也是外交官機制跟國家格局的典範，沒想到幾千年後，相同的情境，居然在中國再次上演，華航只因為機身上有台灣意象，就遭遇中國無理對待，對台灣「開狗門」矮化。

這位幕僚說，，台灣意象的華航飛機在其他國家飛行都沒有問題，唯獨只有中國拒絕降落；而國民黨又以為撿到槍，竟想要在這議題上做政治攻防的文章，令人感到悲哀。

他表示，國民黨不對中國無理行為有任何譴責，卻反指是台灣的不是，只要是遇到中國，總是搞不清楚，自身是哪個國家的政黨，應該站在哪一方說話，永遠就是站在欺壓者那方。