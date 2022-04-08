高鐵將調漲票價？　王國材：現在還沒確定「不一定會調漲」

記者呂晏慈／台北報導

交通部本月1日公告調整高鐵「政府核定基本費率標準」為每人4.313元／人公里，意即調整後，北高票價將從1490元調整為1630元。交通部長王國材8日赴立法院備詢前受訪說，票價是否調漲要看高鐵董事會決定，不一定馬上就會調漲，「現在還沒有確定」。

王國材說，交通部只是核定高鐵的費率，此前經過董事會討論，整個票價不一定會漲，因為高鐵是上市公司，由經營部門、董事會決定以後，送到交通部再來做決定，基本上費率調漲、票價還要看高鐵公司的財務狀況，不一定馬上會調漲。

媒體追問，若是最後高鐵決定漲票價，台鐵是否將跟進？王國材表示，「這個部分就是等它處理完再說」，待行政程序走完、送到交通部再來做決定，「現在還沒有確定」。

此外，針對台鐵工會發起「5月1日休假不加班」活動，屆時恐衝擊交通疏運，王國材說，下禮拜會盡量與台鐵工會溝通，「我是覺得現在差距越來越小，我也了解在工會爭取會員的權益的狀況下我也會尊重」，將就政府部門已經盡了多大的努力來做溝通。

「期待不要有51大家不來上班，影響乘客權益的狀況」，王國材直言，希望從現在開始還有一個多禮拜，下下禮拜可能就審查條例了，交通部也會盡量協助台鐵工會會員，希望最後達到共識，「台鐵公司化也是為了員工、乘客、公司的發展好來做的，期待大家共同參與台鐵的改革」。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）