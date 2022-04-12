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華航新貨機悄刪除「台灣意象」　國民黨諷：蔡政府讓大家看笑話

▲王鴻薇諷刺華航最新引進波音777的「CARGO」字樣已悄悄取消台灣圖案。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇諷刺華航最新引進波音777的「CARGO」字樣已悄悄取消台灣圖案。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

中華航空最新引進的一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案，行政院長蘇貞昌解釋，相關航線及種種方面不是那麼簡單，要維持飛得出去又希望被看見。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇11日在臉書譏，「華航貨機又改字樣 台灣價值不演了？」

王鴻薇表示，華航2020年底購買的3架波音777飛機，在民進黨立委的要求下，為了彰顯「台灣意象」，在「CARGO」字樣中納入台灣島的輪廓，但也因此無法飛中港航線。沒想到上月底再採買新的貨機，「CARGO」字樣中的台灣竟然悄悄消失了，當初風風火火的宣傳新字樣，怎麼才不到2年就用不下去了？

王鴻薇指出，根據媒體報導，民進黨立委王定宇甚至還提出，飛中港和飛其他國家的飛機可以做出區分，不用把每一架的台灣意象都消除。可是主權怎麼能夠「因地制宜」被矮化？難道飛中港航線的飛機，就不用有台灣價值了嗎？

王鴻薇批評，華航如果要配合民進黨政府演戲，就演到底，不要整天花錢做秀，最後不但打臉自己，連蔡政府都不演了，這不是讓大家看笑話。

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