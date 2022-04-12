裝桶埋屍5年半真相曝！為卡拉OK虐殺淋鹽酸　兇殘情侶刑期再加重

▲橋頭桶屍現場。（資料圖／蘇道明提供）

記者吳奕靖／高雄報導

震驚社會各界的橋頭桶屍案，橋頭地方法院二審做出判決，吳俊忠共同犯私刑拘禁罪以及應該執行的部分撤銷，改判有期徒刑2年6個月，其他上訴駁回，合併執行刑期為19年7個月，比之前還多了3個月的刑度。

橋頭法院在一審的時候，重判兇嫌吳俊忠應執行有期徒刑19年4個月；熊俐棋則應執行有期徒刑17年8個月。根據橋頭地院給的判決主文寫道，吳嫌與熊嫌兩人觸犯共同私行拘禁罪、共同殺人罪以及共同遺棄屍體罪，依照情節不同，分別判處有期徒刑。可上訴。

這起案件就發生在高捷橋頭糖廠旁的空地2020年4月發現桶屍，檢警依據指紋查出死者是失蹤了5年半的林姓婦人，循線查出她在2014年因為頂讓卡拉OK店，和45歲的吳姓男子以及53歲的熊姓婦人發生衝突後，慘遭毆打後致死，吳、熊兩人擔心東窗事發，竟然買來塑膠桶、鹽酸澆淋裝屍，將林婦裝桶埋入現場空地，直到橋頭捷運站對面的空地整地，裝著林婦屍體的桶子意外「重見天日」，這起命案才曝了光。

2020年4月2日，怪手司機在糖廠整地挖掘塑膠桶，2人隨後被警方查獲，並經橋檢依過失致死罪起訴，但橋頭地院依據驗屍鑑定報告，變更起訴法條，改依殺人罪論處，判處吳徒刑19年4月、熊女17年8月，不過兩人不服，決定上訴。現在高雄高分院二審宣判，吳男犯共同拘禁部分，從2年徒刑改判2年6月，其他上訴駁回，合併應執行期為19年7月，比一審多3月刑度，熊女則維持原判決。