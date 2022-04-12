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社會 社會焦點 保障人權

山老鼠深居山林盜伐林木37株　檢警科技執法聯手撒網拘捕

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

深居山林的高雄市蒲姓男子涉嫌盜伐高雄市杉林區國有林地內林木販售圖利，保七總隊第8大隊以科技設備蒐證，才讓整段犯罪經過完整呈現，將他逮獲，查出他已盜伐37株以上，訊後依法送辦。

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

保七總隊第八大隊先前獲報，於高雄市杉林區國有林地內林木遭盜伐，立即成立專案小組並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出蒲姓男子長期居於深山野林，卻為謀求自身利益，違法盜伐木材並外運牟利，經警方以科技設備蒐證，才讓整段犯罪經過完整呈現經會同屏東林區管理處共同調查後鎖定，蒲姓男子涉有重嫌，於日前持橋頭地方法院搜索票執行查緝，扣得相關犯罪使用工具及販售磅單等。

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊第8大隊逮獲蒲姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經屏東林區管理處清查遭盜伐林班地之林木達37株以上，嚴重破壞該地自然資源及水土保持，近期颱風及雨季即將來臨，甚至可能導致水土流失而引發土石流，衝擊民眾生命財產安全。

保七總隊第八大隊及屏東林區管理處共同呼籲，為維護國土山林安全、保護環境，將持續與轄區治安單位加強查緝，針對破壞山林者，嚴懲嚴辦。民眾若便宜行事、心存僥倖並挑戰公權力，恐涉違反森林法等罪嫌，甚至遭受牢獄之災。民眾若發現有破壞山林之情資，可向林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺、保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）或保安警察第七總隊各大隊反映，共同守護珍貴的山林環境。

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