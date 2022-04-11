獨／「鼻血男」現身！狂嗑400顆蛤蠣成VVIP　羞喊：這次不吃麻油鍋

記者吳奕靖／高雄報導

您還記得三月底《東森新媒體ETtoday》獨家報導一名高雄男因為吃蛤蠣鍋流鼻血，店家貼出尋人啟事要給予「VVIP」待遇嗎？現在人找到了！而且還登門親VVIP的福利，這名29歲的許先生返店先是狂嗑一鍋之後，接受記者詢問，他表示不知道當時為何會流鼻血，不過因為吃蛤蠣流鼻血登新聞，又有福利可拿，讓他直說：太意外！超爽。

▲高雄許姓男子之前吃蛤蠣流鼻血（左）跟這次來領福利的對照（右）。（合成圖／記者吳奕靖攝）

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10日晚間七點，許先生找來了當初跟自己吃蛤蠣鍋的朋友，兩個人再度回到了這家「拾貝鍋物」，二話不說就是先爽吃一鍋再說，大約吃了一個多小時之後，記者表明身份詢問採訪意願，許先生還一臉害羞，因為他覺得吃蛤蠣吃到流鼻血還登上新聞，真的有點尷尬。

▲29歲的許先生再次回到火鍋店，接受VVIP的待遇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲29歲的許先生再次回到火鍋店，又吃了一整盤的蛤蠣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲29歲的許先生再次回到火鍋店，這次也沒有少吃蛤蠣。（圖／記者吳奕靖攝）

許先生回憶上次流鼻血的情況，他說：「就是吃麻油的，不知道為何會流鼻血下來，就跟我朋友說怎麼會吃到流鼻血，不過後來也沒有去看醫生，隔天就好了」。後來店家透過新聞、臉書網頁找尋他，他自己也驚訝「怎麼會上新聞，就滿尷尬的」。

記者也問上次吃到流鼻血，會影響這次用餐的情緒嗎？ 他說：「不會！會是再來吃，今天吃多少沒有算，就是一大盤，今天吃清淡一點，湯頭就是好吃，而且還滿平價，自己平常就愛到處亂吃，剛好就吃到這一家，也不知道為何會流鼻血，不過這次沒有吃麻油了」。說完，又是一陣尬笑。

至於VVIP的福利，他笑著說：「就是新聞寫的那樣」，同行的友人也對他吃到流鼻血登上新聞表達說：「就很好笑，就很瘋啊，超瘋狂，他吃到流鼻血我整個嚇到，我還說你怎麼知道流鼻血了，而且他還逼我拍照錄影」，不過光流鼻血就賺到VVIP的福利，朋友搞笑說：「我很期待他多流一點，託他的福」。

▲鍋物老闆要找尋這名就算已經吃到流鼻血，但仍要繼續吃蛤蠣的顧客 。（圖／店家提供）