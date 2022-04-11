獨／正妹耳內有敲擊聲！乩童鐵口斷卡陰　真相是3億年生物搞鬼

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在睡醒之後，覺得自己的耳朵裡頭似乎有「東西」在敲，這讓她非常緊張，以為自己是幻聽，還一度前往廟裡收驚，乩童說是「卡到」，就在一陣「做法」之後，還是沒有改善狀況，最後這名女子才前往耳鼻喉科診察，才發現耳朵裡頭有一隻「蠹蟲」正在動來動去，醫生最後透過儀器將牠吸出。

▲耳鼻喉科醫師陳津甫透過儀器檢查耳道，發現有蠹蟲 。（模擬畫面／記者吳奕靖攝）

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收治這名女患者的醫師陳津甫說起個案，還覺得滿有趣，因為當初這名女子來求診的時候，還跟醫師強調自己有去廟裡找乩童，乩童斷言說是「卡到陰」，但是經過作法，還是沒有改善，她的耳朵裡頭還是會傳來「敲擊」的聲音，讓她十分困擾，陳津甫醫師當下透過儀器來檢查，這名女患者「卡到的陰」其實是一隻蠹蟲，就在耳道裡頭動來動去，才會有「敲擊」的聲音。

所謂的蠹蟲，又名白魚、壁魚，衣魚，是地球上最原始生物之一，已經有3億年的歷史，牠出沒於人類聚居地。像是在冰箱底部、開暖氣的浴室、地磚的裂縫裡都可能會蹤影，蠹蟲喜歡咬破書籍、纖維及紡織品。

▲耳鼻喉科醫師陳津甫透過儀器檢查耳道，發現有蠹蟲 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲電子儀器拍攝的耳道情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲耳鼻喉科醫師陳津甫呼籲耳朵內有異音，請盡快就醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳津甫透過儀器一吸立刻解決女患者的困擾，只是為何耳朵裡頭會有蠹蟲？這名女患者也不清楚，只說自己是在一覺醒來之後，就覺得自己的耳朵裡頭有「敲擊」聲音，一度還以為自己是幻聽，陳津甫醫師提醒如果耳朵內有出現異音，可以先尋求正規醫療協助，若是覺得有蟲跑進去，也千萬不要隨便使用民俗偏方，避免情況更加惡化，可以透過光照、滴油等初步處理再求醫。。