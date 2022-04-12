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上海高官遭嗆爆影片曝！嬤轟「有罪於國家」　居民喊：沒東西吃啦

記者張靖榕／綜合報導

上海因疫情爆發持續封控，卻因防疫政策混亂導致許多居民得不到食物和物資，甚至傳出餓死情況，近日影片流出，中共上海市委書記李強視察一處社區，被網友指原先安排好的「親民秀」，被逮住機會的上海大媽立刻上前痛罵「有愧於國家」，還有許多高樓住戶大喊「救命啊！沒油沒米啦！」

▲▼上海高官視察社區踢鐵板。（圖／翻攝推特「@LQ0068」）

▲上海高官視察社區，居民怒抱怨。（圖／翻攝推特「@LQ0068」）

上海現況影片流出，推特網友紛紛轉載，據指出，上海市委書記李強11日安排了一場視察社區的親民秀，原本排定一批人在現場營造「感謝黨和政府、物資充足、情緒穩定」的和平景象，甚至安排人下樓拿快遞，破除先前屢屢傳出「物資沒有，連快遞也不讓人去拿」的窘況，結果現場聚集許多憤怒的上海人，情況瞬間變調。

一名大媽怒嗆官員「有罪於國家」，是「愧對先烈、愧對天地！」上海物資缺乏期間，許多居民只能靠團購搶菜，帶頭團購的人被稱為「團長」，但有網友傻眼指出，李強連「團長」是什麼都不知道，「李強最多是尷尬死，但老百姓是餓死！」

另一則影片中，則有高樓居民對著底下的官員大喊，「救命啊」、「沒油沒米啦」、「救命啊，我們沒有吃的啦！」

李強被居民攔住痛批後，網友紛紛留言表示，「要是我在場，我就問李書記住哪個小區，是不是也被封了」、「要是在東北，就上去啐他一臉。」不過也有網友指出，李強原先在另一個社區，感覺現場招待的流程是演戲，決定去對面社區看，「結果發生了這麼一幕」。

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