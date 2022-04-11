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經濟學家郎咸平母親「急診室門口等核酸」拖4hrs過世！他哀痛證實

▲▼經濟學者郎咸平。（圖／翻攝自微博）

▲經濟學者郎咸平發文證實。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

出生於台灣、活躍於大陸財經媒體界的經濟學者郎咸平今（11）日發文證實，他98歲的母親因為等不到核酸檢測報告，在上海的醫院急診室門口苦等4小時後過世。郎咸平悲痛表示，因為社區封閉，「所以我也沒有見到我媽媽最後一面。」

郎咸平和母親住在上海，他下午在微博帳號中證實，網傳有關其母親過世的消息是真的，他本來不想占用公共資源談論家裡私事，但既然流傳開了就說明情況。
他表示，他和哥哥都很悲痛，悲劇本來是可以避免的。他的母親高齡98歲，腎臟本來就有點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就好了。

郎咸平進一步稱，「只是因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，我媽媽在三甲醫院當場做的核酸竟然4個小時都沒出結果，我深感震驚。我媽媽在醫院急診室門口等待了四個小時後，永遠離我而去了。」

他說，想去見媽媽最後一面，但由於小區（居民社區）封閉，「花了相當多的時間和有關部門溝通才允許我去醫院，站在馬路上，叫不到滴滴（網約車），因為封城了，所以最後也沒有見到母親最後一面。」

網友看後在貼文下留言稱，「教授如此，何況普通人」、「為什麼不反思，為什麼這樣的悲劇不斷上演」、「死板的要命，搞不懂是救人重要，還是做核酸重要」、「以保護老幼之名卻犧牲了老幼，這種保護無效」、「疫情過後，很多人都會選擇離開」、「節哀！連您都這麼無奈，可以想見普通民眾的艱難」。

郎咸平曾於香港中文大學任教，在大陸主持過多個財經電視節目，著有「郎咸平開講中國商幫」、「郎咸平說─中國進入從亂局到變局關鍵十年」等著作。

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