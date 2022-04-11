上海疫情何時到拐點？　吳尊友：10天到兩星期實現疫情清零

▲上海持續全員普篩。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

上海陸續封控超過一個，疫情何時出現拐點？大陸媒體這兩天又開始引用疾控中心流行病學首席專家吳尊友說法，。他指出，連續核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者；持續的開展第二輪、第三輪、第四輪篩查，「理論上10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。」

上海許多民眾提出質疑，認為普篩和封控時間太久，嚴重影生活與工作。吳尊友日前在微博發文稱，對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在2～3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3～4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 （圖／翻攝 中國網）

吳尊友說，「當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。」

他進一步解釋，奧密克戎毒株的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現癥狀前1～2天就開始向體外排出病毒。也就是說，一個人如果與新冠感染者發生有效接觸、被感染，在當天甚至第二天進行核酸檢測基本是陰性，第三天核酸檢測才有意義。

當完成第一輪全員篩查，那些感染且已經向體外排毒的感染者都能被篩查出來，但那些感染了病毒，但還沒有向體外排毒的感染者，會呈現核酸陰性結果，這些尚未排毒的感染者如果不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。

必須緊接著開展第二輪全員篩查，趕在其將病毒傳染其他人以前將其篩查出來，切斷傳播。由於核酸檢測超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般來說都能檢測為陽性。如果感染者核酸檢測為陰性，其在24小時內通過呼吸或講話，將病毒傳染給別人的風險幾乎可以忽略。

▼吳尊友預估，10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。（圖／路透社）