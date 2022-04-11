　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海疫情何時到拐點？　吳尊友：10天到兩星期實現疫情清零

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海持續全員普篩。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

上海陸續封控超過一個，疫情何時出現拐點？大陸媒體這兩天又開始引用疾控中心流行病學首席專家吳尊友說法，。他指出，連續核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者；持續的開展第二輪、第三輪、第四輪篩查，「理論上10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。」

上海許多民眾提出質疑，認為普篩和封控時間太久，嚴重影生活與工作。吳尊友日前在微博發文稱，對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在2～3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3～4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。

▲▼中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 。（圖／翻攝 中國網）

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 （圖／翻攝 中國網）

吳尊友說，「當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。」

他進一步解釋，奧密克戎毒株的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現癥狀前1～2天就開始向體外排出病毒。也就是說，一個人如果與新冠感染者發生有效接觸、被感染，在當天甚至第二天進行核酸檢測基本是陰性，第三天核酸檢測才有意義。

當完成第一輪全員篩查，那些感染且已經向體外排毒的感染者都能被篩查出來，但那些感染了病毒，但還沒有向體外排毒的感染者，會呈現核酸陰性結果，這些尚未排毒的感染者如果不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。

必須緊接著開展第二輪全員篩查，趕在其將病毒傳染其他人以前將其篩查出來，切斷傳播。由於核酸檢測超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般來說都能檢測為陽性。如果感染者核酸檢測為陰性，其在24小時內通過呼吸或講話，將病毒傳染給別人的風險幾乎可以忽略。

▼吳尊友預估，10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零。（圖／路透社）

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
被控「脫光光撩人夫」　她宣布參選鄉長
玄彬孫藝真婚禮高清照曝光！　「重回定情地」度蜜月
全台「增14校停課」累計237所！　學生確診破2085例
丫頭找回「初見老公那天」　發現驚人巧合嚇歪了
天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是
快訊／台南曝確診+6足跡　菜市場、7-11、麥當勞
快訊／涉搶大甲媽轎爆流血衝突　警拘提地虎堂主與辣妻
最新網路民調輾壓陳時中　羅智強感謝網友：我應該是做對了什麼！
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海疫情何時到拐點？　吳尊友：10天到兩星期實現疫情清零

扯！醫院太平間三天收16萬　殯葬價目表「引路吃飯錢」超坑人

經濟學家郎咸平母親「急診室門口等核酸」拖4hrs過世！他哀痛證實

網傳東航失事原因鎖定副駕駛？　陸民航局：是謠言已報警處理

10歲女童下腹痛炸…竟挖出「拳頭大囊腫」醫示警：剛開始常沒症狀

海底撈開賣便當進軍快餐市場　部分門市試水溫...一份最貴65元

核酸復陽者具傳染性？　上海專家：國內外研究證明是「沒有」

瑞士捲咬一口！蛋糕內「3顆假牙」突掉落...當場噴血、牙齒碎一半

12年流產13次！人妻淚求「我想當媽」結局曝...醫不忍了撂重話

情侶公園約會「車內晃太大」被抓！2月後她慘被榨乾　劇情大逆轉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

黑柴「舌頭卡進球」狂流口水　腫成烏魚子...醫：再晚會壞死

上海疫情何時到拐點？　吳尊友：10天到兩星期實現疫情清零

扯！醫院太平間三天收16萬　殯葬價目表「引路吃飯錢」超坑人

經濟學家郎咸平母親「急診室門口等核酸」拖4hrs過世！他哀痛證實

網傳東航失事原因鎖定副駕駛？　陸民航局：是謠言已報警處理

10歲女童下腹痛炸…竟挖出「拳頭大囊腫」醫示警：剛開始常沒症狀

海底撈開賣便當進軍快餐市場　部分門市試水溫...一份最貴65元

核酸復陽者具傳染性？　上海專家：國內外研究證明是「沒有」

瑞士捲咬一口！蛋糕內「3顆假牙」突掉落...當場噴血、牙齒碎一半

12年流產13次！人妻淚求「我想當媽」結局曝...醫不忍了撂重話

情侶公園約會「車內晃太大」被抓！2月後她慘被榨乾　劇情大逆轉

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生深夜崩潰　她驚憶：連吃5天生菜

三大名師推薦熱門潛力股！綠電、汽車零組件大廠　5檔各擁題材

女鄉代被控脫光光撩夫！今宣布參選鄉長：選民未否定我的付出

「清水鯊很大 歸剛欸iPhone」免費體驗5GxAR大型表演秀還抽iPhone 13

蔡易餘支持翁啟惠繼續捍衛名譽　查案監委盼外界不要政治化看待

A3共構案啟動招商　周圍新案價「先蹲後跳」站上6字頭

陽明海運首季營收破千億創新高　5艘新船今年到位挹注營運

有雷！《咒》朵朵到底有沒有死？　導演柯孟融親解「給明確答案」

全台「增14校停課」累計237所！　學生確診+65人破2085例

中國軍售俄盟友遭質疑「損害和平」　趙立堅：軍售台灣你關心過？

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

前妻探孩遇封城　相處20天他喊復婚

12年流產13次！人妻淚求「我想當媽」結局曝

只服務男性！黑絲妹彎腰刮鬍紅了

廣州疫情封控加嚴！　急搭方艙醫院

8歲童狂咳2個月！卻被8元口服藥治好

香港結束三日全民快篩　發現大量本土無症狀感染者

情侶公園約會車內晃太大被抓！2月後她慘被榨乾

上海封城　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

藍寶堅尼停路中央　駕駛撞上遭討190萬

上海日增本土逾2.6萬例！官方仍堅持「動態清零」

川航飛行員7年前仇恨言論被挖！陸網嚇抽氣

更多熱門

相關新聞

疫情延燒　花蓮新增類醫院防疫旅館

疫情延燒　花蓮新增類醫院防疫旅館

花蓮為強化醫護收容量能，縣長徐榛蔚指示相關業務單位整備加強型防疫旅館，用於收治輕症病患。徐榛蔚11日在衛生局副局長鍾美珠的陪同下，前往加強型防疫旅館視察，完善隔離者照護網。

疫情燒校園　徐榛蔚預告4/12至少+12

疫情燒校園　徐榛蔚預告4/12至少+12

「重症清零」是防疫目標　英文怎麼說？

「重症清零」是防疫目標　英文怎麼說？

花蓮奧斯卡傳播鏈擴大！慈濟、補習班21確診

花蓮奧斯卡傳播鏈擴大！慈濟、補習班21確診

沒核酸報告就不救！經濟學家郎咸平母親枉死急診室門口

沒核酸報告就不救！經濟學家郎咸平母親枉死急診室門口

關鍵字：

上海疫情

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面