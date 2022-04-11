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大陸 大陸焦點 特派現場

核酸復陽者具傳染性？　上海專家：國內外研究證明是「沒有」

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情持續大量普篩，找出感染者。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

核酸檢測復陽者是否還有傳染性？新冠出院和解除醫學觀察的人員到底有沒有風險，上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員胡必傑今（11日）親自回應，上研究發現這些復陽或復發的新冠康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。換言之，是死病毒，沒有傳染性。國內外的研究結果是一致的，證明核酸復陽者沒有傳染性。

胡必傑表示，這個問題在2年前受到醫學界的廣泛關注和重視。圍繞核酸復陽、是否為新冠復發、是否為再感染、復陽者是否有傳染性等議題，國內外進量深入研究。根據文獻資料顯示，國內外的新冠核酸檢測有不同程度的復陽率。

深入研究後發現，這些復陽或復發的新冠康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。胡必傑提出兩個重要關鍵，科技工作者對這些復陽的人群進行研究，一是採集鼻咽、咽喉和肛門拭子等標本進行病毒培養，結果均未培養到病毒。

他進一步說，二是對復陽的樣本進行基因測序，沒測到完整的病毒序列，提示這些核酸復陽的標本，其實是病毒的核酸片段。換言之，是死病毒，沒有傳染性。國內外的研究結果是一致的，證明核酸復陽者沒有傳染性。

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸官方縮短感染者住院時間。（圖／視覺中國）

大陸國家衛健委上個月15日發佈第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。與第八版相比，有關條款和要求，更加科學。包括解除隔離或出院標準，調整為連續兩次新冠病毒核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≥35（採樣時間間隔24小時以上），較第八版的Ct值均≥40，可縮短感染者的住院時間。

將出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測修改為解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測，刪除了隔離管理和建議出院後第2周、第4周復診，有利於感染者盡快恢復正常的工作和生活。

根據大陸最新的診療方案，縮短住院時間、出院後僅要求7天的居家健康監測、取消出院後復診，也是基於大量的科學研究數據和臨床實踐經驗。但7天居家健康監測必須嚴格佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，做好手衛生，避免外出活動。

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