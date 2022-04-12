上海本土日增23342例稍回落　「劃區管控」首日民眾衝出門購物

▲上海劃區管控。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委12日通報，新增本土新冠肺炎確診病例994例和無症狀感染者22348例，合計23342例，較前一日減少2千7百多例。上海昨天放寬禁足令，實施分區差異化防控措施，把全市分為封控區、管控區、防範區，其中14天「零感染」的防範區，居民可有限度外出，部分防範區已解封，少數居民走出小區。

上海市衛健委今早通報，2022年4月11日0到24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例994例和無症狀感染者22348例，其中273例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，439例確診病例和21844例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。2022年4月11日0到24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例994例，含273例由無症狀感染者轉為確診病例，新增治癒出院379例。

上海市11日宣布全市實施分區差異化防控，首批三區名單之中，7624個區列為封控區、2460個區列為管控區、及7565個區列為防範區。根據規定，管控區是指近7天內沒有感染報告的區域，居民可以離開家門，但「人不出小區、嚴禁聚集」。防範區是指14天內都沒有感染報告的區域，民眾可以在行政區域內適當活動。

其中，4月11日14點07分，張堰鎮發布「告張堰居民書」，宣布全鎮大部分地區劃分為防範區，第一批4家超市、5家藥店、1家母嬰店對外開放，要求居民拿好出入證，每戶每天一人一次，可以去超市等採購物資。

下午，在張堰鎮上的甌盛超市門外，已經有不少人間隔2公尺排隊等候進入，除了量體溫，工作人員還在門口檢查顧客的出入證、核酸檢測陰性證明、健康碼、行程碼等，之後再一一放行。店內，人們選購，有的買肉，有的買調料，有的買雞蛋，有的買雜糧，很快，購物車裡就滿了。收銀時，甚至有一位大叔抱著整整一箱可樂，格外引人注意。