別在憾事發生後才說徹底檢討　湯蕙禎籲國防部重視軍中心輔系統

▲立委湯蕙禎籲國防部重視軍中心輔系統。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市籍的民進黨不分區立委湯蕙禎11日指出，目前軍中的心理輔導人員都是兼任，且不具心輔專業，軍方基層單位專職心輔人員，多由輔導長擔任，然輔導長職司文宣、軍紀、保防等相關工作及代理主管業務，易造成官兵在心理輔導服務及部隊管理角色之間混淆與矛盾，加上輔導長又非輔導相關科系畢業，籲國防部重視此一問題。

▲全國均具備「心理諮商師」或「社工師」的職業軍人只有32名。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

湯蕙禎表示，目前在募兵制下，當兵已經不是「盡義務」、「忍幾年就好」，當國軍已經轉為現役部隊以職業軍人為主，一般役男只進行四個月軍事訓練的制度之下，國軍更應對軍人心輔的專業要比過去更重視，提升專職、專業的心輔人員刻不容緩。



湯蕙禎表示，她在2020年行政院總質詢時，即有要求業管單位提出改善，未料兩年多過去了，仍毫無改善及進展，全國均具備「心理諮商師」或「社工師」的職業軍人只有32名，甚至於空軍、憲兵、資通電軍、全動署後備等竟然只有一人具備相關證照？

湯蕙禎說，就以軍事院校社工及心理系/所畢業的國軍人員，因國防部現行進行進修規範之限制，使該等人員無法應考心理師專業證照。除了影響現職軍中弟兄之權益外，亦有損國軍心輔專業的提升。因此，她痛心的表示，以目前國軍的心輔工作流於形式根本毫無作為，每一年所花費一千多萬的預算從事相關心輔工作專題研究及活動研習，讓她不禁想請問國防部真的對於「心輔工作」有所重視嗎！還是總在憾事發生後，再來說會徹底檢討？