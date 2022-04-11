韓艦艇入我海域搜救挨批「喪權辱國」　國防部：有按程序申請

▲海巡署出動搜救。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪7日於澎湖烏崁漁港外遇險，有6名韓籍船員失聯，海巡署立即展開搜救，8日上午發現2具遇難人員遺體，但中華戰略學會研究員張競卻痛批，我國容許韓國海巡進入內水搜救是「喪權辱國」，對此，國防部副部長回應，此次救援是經我方核定的國際搜救行動，海軍也參與協助。

韓籍船員失聯後，韓國也成立緊急因應小組，並派出一艘巡邏艦和直升機支援搜救任務。韓國外交部也表示，將與台灣方面緊密合作，全力展開搜救工作。

對此，張競痛批，該海域係屬我國所劃設領海基線向內之內水水域，其性質與我境內領土基本性質相同，請問容許他國政府執法船舶進入我內水水域值勤，「如此門戶洞開讓他國艦艇如入無人之境，難道是我國自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？」、「若是對岸要派遣執法艦艇進入搜救，請問綠營政府高層會不會點頭放行呢？」

對於張競的批評，國民黨立委吳斯懷11日在立院質詢時也問到此事，吳斯懷質疑，該搜救行動國防部是否掌握、有無就近監控？對此，柏鴻輝回應，此事是經我方核定的國際搜救行動，海軍也參與協助。

柏鴻輝指出，這是國際搜救行動，若我國船艦在其他國家海域發生船難，船員發生求救訊號，航港局就要核定，「因為它（韓方）是按程序來申請」，是國際搜救行動，國防部有掌握、海巡署與海軍也有協助，「海峽範圍內發生任何緊急事件，其他國家提出申請需要什麼援助，甚至要求艦艇來這裡參與搜救，都是國際型搜救。」

國家搜救指揮中心也回應，此次人道救援由台、韓共同執行，未違反相關入境規定且事涉人命搜救，無海事管轄權爭議。目前已尋獲3名韓國罹難船員，尚有3名失蹤，持續搜尋中。

國搜中心表示，船員遇難當天下午四點，就收到韓國搜救中心訊息，表示基於該6名船員皆為韓國人，欲派遣韓國海巡艦艇前往現場共同搜救，以示對國人生命安全之重視。

國搜中心指出，經詢問交通部航港局表示，本案未違反入境規定且事涉人命搜救，經本中心同意即可進入我方海域共同搜救。

國搜中心舉例，過去我國海巡艦艇亦曾有遠赴他國海域救援我國漁船之案例，如109年我國蘇澳籍「永裕興18號」漁船，於12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，美國搜救中心派遣定翼機搜尋定位，附近友船因海象惡劣無法前往救援，海巡署遂出動「巡護8號」前往事發海域搜救。