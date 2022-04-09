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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獲蔡英文核定！　陳寶餘成首位延任1年參謀總長

▲空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光。（圖／記者林敬旻攝）

▲參謀總長陳寶餘（中）。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

參謀總長陳寶餘上將今年5月1日將屆滿最大服役年齡64歲，國防部8日宣布，奉總統蔡英文核定延長服役1年。由於2013年律定將參謀總長任期律定「上將服現役最大年限64歲」以來，首位獲總統核定延長任期1年的總長。

國防部8日晚間表示，參謀總長陳寶餘上將，業奉總統核定延長服役1年，於2022年5月1日生效。陳寶餘自2021年7月1日調任總長，期間負責軍令事務指揮軍隊，掌理軍事訓練、人事整備、情報蒐研、軍事部署、建軍備戰及國防資源分配與執行等事項，運籌得宜。

國防部進一步指出，陳寶餘於2022年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，基於整體防衛作戰需要，依2022年1月19日修正公布《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條，奉總統核定延長服役1年，俾利國防政策延續及整體建軍規劃發。

目前是承平時期幾乎無人能晉升四星一級上將，《國防部參謀本部組織法》規定參謀總長降編為三星二級上將，但2013年該法施行後，該職平均任期約1年左右，加上又受服現役最大年齡而有所更迭，因此立法院臨時會2022年1月19日修正通過陸海空軍軍官士官服役條例》第6條修正案，明定「參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長之，惟以一年為限，不受第一項第九款服現役最大年齡之限制」。

▼新任參謀總長陳寶餘。（圖／國防部提供）

▲▼新任參謀總長陳寶餘。（圖／國防部提供）

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陳寶餘參謀總長國防部蔡英文

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