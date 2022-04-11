伴侶離婚寵物歸誰？　陳吉仲：寵物專法拚今年上路

記者杜冠霖／台北報導

農委會寵物管理科3日正式上路，立法委員林楚茵11日於經濟財政聯席委員會質詢農委會主委陳吉仲，要求提出寵物專法明確立法期程，對此，陳吉仲表示，目前寵物管理在動物保護法之下，但有些細節就要用專法來處理，例如伴侶離婚寵物歸誰，會積極研擬今年推動寵物專法，納管寵物相關新興事業。

▲民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝林楚茵臉書）



林楚茵表示，寵物相關新興事業非常興盛，包括美容、旅館、醫療、保險、生命紀念業，而寵物管理科剛上路，卻發現農委會畜牧處下動物保護科及寵物管理科業務內容多有重疊，要求農委會盡快做好權責區分，才不會讓民眾無所適從。

對此，陳吉仲回應，未來動保科相關業務將移轉到寵物管理科，兩者業務會明確區分，新興產業制度面也會盡快具體落實到位，他也補充，寵物管理科也是畜牧處轄下組織，可以直接找畜牧處辦理業務。

對於林楚茵要求提出明確立法期程，陳吉仲表示，近幾個月產業、學術、民間團體都提供建言，建議未來要訂定寵物專法，而目前寵物管理在動物保護法之下，但有些細節就要用專法來處理，例如伴侶離婚寵物歸誰，陳吉仲承諾，今年會推動寵物專法研擬，新興產業規則也會在短期內上路。

林楚茵認為，寵物新興事業已經存在，所以要做好制度化監管，希望農委會盡快提出完整規劃。