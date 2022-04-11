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年花8500萬要全民多吃飯！食米量反直直落　陳吉仲：不推掉更快

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，若不推廣台灣米食會掉更快。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國際黃豆、玉米和小麥等原物價高漲，連帶麵粉、麵包價格飆漲，農委會主委陳吉仲日前提到，用米食替代麵食，推廣多吃炒飯、飯糰等，引發熱議，但近年農糧署每年舉辦數百場活動、數千萬經費力推台灣米，2019年更花了8500萬，但攤開每年每人糧食供給量數據看，根本沒成效，1999年有54.9公斤，2020年已下降到44.1公斤。

根據農糧署統計資料顯示，1981年每人每年平均食米量有90公斤，逐年下滑，1999年變成54.9公斤、2000年52.7公斤，接著2010年46.2公斤、2012年45.6公斤，2016年更下降到44.5公斤，以2019年一整年為例，農糧署砸在米食推廣的經費估計8500萬以上，活動超過311場，包括炒飯和精饌米獎等比賽，還有米食教育等多項，也和連鎖通路合作推出多元化食品。

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但隔年2020年數據不升反降變成44.1公斤，立法院經濟財政聯席會今審查「農業保險法第十條條文修正草案」案，陳吉仲被問此事說，如果沒有繼續推廣，掉下去的速度會更快，因為這些問題「是從飲食消費習慣改變」而來，早上除了飯糰，吃米機會可能不到1%，中、晚餐很多人則都外食，很樂意推廣米食，像之前到凱道辦的米食博覽會，甜、鹹各有很多種品項，所以還是要極力推動米食。

至於預算？陳吉仲表示，相關執行是農糧署，最後還是希望食米這件事跟吃麵食一樣，要給消費者感到便利性，如吃一碗麵有小菜、滷蛋，讓米不要只有白飯，因為這樣就一定要配其他菜，以魯肉飯為例，只要1顆滷蛋就有效果。

未來是否預期帶動每人每年多少食米量？陳吉仲認為，「先穩定不要讓它下滑比較重要」，提到之前甚至有米食推動小組，找來文學界等各專家團體，盼恢復或增加到一定程度，但後面方案，還是要有具體才能對外報告。

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