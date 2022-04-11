台中東新國小傳播鏈擴大　「東勢客家樂活園區」第二篩檢點開設

▲台中市府今日上午已於東新國小設立前進指揮所，將於東勢客家樂活園區再開第二篩檢點。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府11日下午召開疫情記者會，公布今日台中有9名本土個案，另有6例尚未取得案號，共新增15例確診。對於昨日公布的東勢區東新國小附設幼兒員的5歲女童確診個案，經市府疫調及篩檢，目前發現9人確診（1例昨日公布、3例今天取得案號、5例尚未取得案號），除了今日上午已於東新國小設立前進指揮所，由於疫調範圍擴大，市府準備再於「東勢客家樂活園區（原舊東勢高工）」開設第二個篩檢點，全力圍堵疫情發展。

盧秀燕表示，在接獲案27374（該名5歲女童）確診資訊後，市府立即進行疫調及篩檢，目前發現有9人確診，包括案27977的9歲東勢女童、案27979的10多歲東勢男童，兩人是兄妹，均就讀東新國小；案27978為40多歲東勢女性，是東新國小附幼學童的家長，已接種三劑疫苗。另外有五名5歲至7歲的學童確診，尚未取得案號，分別就讀東新國小附設幼兒園、東勢國小、新家家幼兒園這三家學校，目前均隔離中。

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盧秀燕指出，除匡列隔離者進行篩檢，也立即成立「東新國小前進指揮所」，跨局處調派人力96人直接進駐東勢區，今日上午完成環境清消，並進行大規模匡列篩檢，包括東新國小（含附幼）、新家家幼兒園的師生與家長等，都會逐步通知進行篩檢；因疫調範圍逐漸擴大，市府持續投入資源與人力，決定在東勢客家樂活園區開設第二處篩檢站，全力圍堵疫情發展。

今日東新國小前進指揮所預計篩檢350至600人，截至下午2時止，快篩331人皆為陰性（含教職員30人、教職員家屬1人、學生92人、學生家長201人、民眾7人），PCR採檢已有159人，包含教職員18人、學生139人、學生家長2人，篩檢工作持續進行中。

市府指出，為降低感染風險，市府在東勢區辦理的活動也宣告延期暫緩或取消，包含東勢客家文化園區「東好市集」暫停舉辦；台中客家故事館快閃商店、山城客庄傳習中心客語閱讀、東勢信望愛小作所客語班等客語與客家文化活動都延期舉辦；東勢區身心障礙據點暫停服務2週；東勢區長青學苑39班停課；東勢濟安宮重建20週年慶平安福宴也取消，其餘活動是否暫緩或取消持續盤點中。