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台東公告最新防疫措施！校園管制延長2週　做好自主管理

▲▼台東因應最新疫情的變化，公告最新防疫原則，自4月11日起校園防疫管制措施再延長二周。（圖／台東縣政府提供）

台東因應最新疫情的變化，公告最新防疫原則，自4月11日起校園防疫管制措施再延長二周。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

面對Omicron新型變異株威脅，本土確診案例屢創新高，台東為因應最新疫情的變化，10日公告最新防疫原則，所屬學校原本校園防疫管制措施再延長二周。

縣府表示，以上延長管制包括校園不對外開放、運動會延期辦理或僅辦理校內賽、畢旅等活動需要檢具防疫計畫報備，並請各學校配合遵守，以守護學校師生的健康。

縣長饒慶鈴呼籲鄉親務必做好個人防疫，勤洗手戴口罩，也務必完整接種疫苗，保護家人從自己做起。

▲▼台東因應最新疫情的變化，公告最新防疫原則，自4月11日起校園防疫管制措施再延長二周。（圖／台東縣政府提供）

教育處表示，台東縣所屬學校因應疫情4月11日起最新防疫規範，請所屬各國中小及幼兒園遵守下列防疫原則：

1、現有防疫措施延長二週（4月11-24日）：

(1)校園不開放，運動會延期辦理或僅辦理校內賽。

(2)學校畢業旅行、縣內外之教學參訪、交流或競賽等活動，須提供防疫計畫報府核備。

(3)校外人士如有進入校園洽公、參加研習、比賽、營隊活動等：

A、需檢附「施打兩劑疫苗之黃卡」。

B、若未接種疫苗或第二劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

2、停課標準維持現行規定：學校師生的同住家人有確診個案，該校預防性停課一天，實施全面清消，採線上教學；學校師生有一人確診，該校停課10天。如CDC有最新指示會依中央最新的標準做調整。

未說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。

教育處再度呼籲，校園務必落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防措施，以阻絶疫情進入。


 

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