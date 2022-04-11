花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈燒到慈濟、補習班　單日增21確診

▲0411花蓮新增22人確診。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡怡萍／花蓮報導

花蓮今（11）日再增22人確診，累計達130例，123人住院中。花蓮縣政府在疫情記者會上表示，今日22例除最後1例疫調中，其餘都是奧斯卡後續衍生，當中有14例為慈濟醫院擴散、4例為奧斯卡美式餐廳延伸，另外小加拿大美語補習班有1名外師曾到過奧斯卡餐廳，傳染給2名小學生、1名家長，共3人染疫，老師尚無案號，1名為昨天深夜酒駕男子，還在疫調當中。

而花蓮慈濟醫院昨爆院內感染，衛生局長朱家祥表示，今天早上追查出感染源頭，是院內2名護理師在4/3號，跟案26008這名奧斯卡餐廳確診個案足跡重疊後感染，分別為案27878、28185，這2名護理師到醫院上班，傳染給同事案27672、27877、27573，並造成其所照顧的7名病人、與1名外籍看護感染，昨天慈濟醫院通報8名病患、1名尚無案號，所以慈濟醫院也是奧斯卡美式餐廳的相關衍伸案。

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另外奧斯卡美式餐廳傳播鍊除延伸到慈濟醫院，也燒進小加拿大美語補習班，回推到1名外籍老師與友人於4/3到過奧斯卡餐廳，傳染給2名學生與1名家長，而外籍老師與朋友也都確診、目前尚無案號，小加拿大美語補習班為奧斯卡餐廳外溢群聚，目前累積5人染疫。可以說是今日22例新增確診中，除最後1例尚在疫調中，其他的21例都為奧斯卡之後的衍生。

縣長徐榛蔚表示，今日確診人數增多，未來也可能持續增加，對於醫院端醫療量能負擔會非常大，於是已建立好加強版防疫旅館，未來可能將陽性輕症、無症狀，或者65歲以下、18歲以上確診者，經評估後從醫院拉到加強版防疫旅館居隔治療，也會有醫療人員進駐。