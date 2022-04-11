南投首辦節電競賽　清境商圈配合暗空公園「備戰」3年奪冠

▲南投縣商圈節電競賽成果卓越，清境商圈獲首獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府去年首次集結轄內各地知名商圈，辦理商圈節電激勵競賽活動，競賽期間節電度數累積高達11萬度，並由清境觀光協會比下集集、竹山、妖怪村等地區商圈獲得第1名，妖怪村則以超過6.6萬度節電量領先群雄，顯示節電有成。

縣府於3月23日舉辦成果發表及頒獎典禮，由建設處長李正偉主持，依序為本次競賽前三名的清境、集集與鹿谷（妖怪村）頒發獎勵金與獎座，總獎金高達85萬元，另也贈送各參賽店家節電定時器、優良節電商家標章等以感謝商家響應配合。

縣府指出，本次競賽共有清境、集集、鹿谷（妖怪村）、竹山、草屯及日月潭地區響應報名參加，評比項目包含老舊耗能設備汰換、節電推廣及相關節電創新作為、實際節電量等；其中鹿谷（妖怪村）地區雖然名次不如清境、集集，但卻在節電量方面以6萬6420度拔得頭籌。

清境觀光協會理事長蔣政緯表示，本次競賽除讓商圈內商家更團結，也能改變業者的節能觀念、自我重新檢視各項耗電設備，陸續改善更換如冷暖氣機、加熱鍋爐、除濕機等，另因清境地區近3年來配合國際暗空公園計畫，也陸續改善燈具照明等措施，所以較有優勢，未來也會繼續努力達到永續經營的目標。

李正偉說，近年台灣因受溫室效應影響平均氣溫年年攀升，極端氣候也造成用電量大幅增加；縣府往年除鼓勵補助家戶汰換耗能家電，今年特別針對商家舉辦商圈節電競賽，希望能擴大宣導範圍，針對高用電量的商家業者進行節電措施宣導與耗能設備汰換，更能有效節電，共同打造南投縣成為低碳節能觀光首都。