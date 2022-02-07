滿滿的回憶！婦人清境農場弄丟手機好心急　警花半小時找回

▲仁愛警方助一名婦人於清境農場內找回滿載回憶的手機。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

林姓婦人舉家赴仁愛鄉清境農場遊玩，不慎將滿載兒女成長回憶的手機遺落，遍尋不著後報警求助；警方善用資安小技巧，請婦人提供帳號、密碼，再以電腦定位、操控將手機改為鬧鈴模式，僅花半小時就在清境農場內一處角落找到手機，婦人頻頻向警方道謝：「你們幫我找回了無價之寶！」

仁愛警分局指出，今年元旦傍晚5時許，松岡派出所接獲報案：「手機遺失在清境農場附近，請警方協助協尋。」細問得知來自彰化縣的林婦與家人一同到清境農場遊玩，卻將手機遺失在農場內、無法確定位置，又因開啟靜音模式，幾經撥打號碼也無人接聽，服務台表示無人拾獲，故轉而向警方求援。

松岡派出所警員林政達、曾冠珅獲報後，先請林婦提供帳號、密碼，經電腦定位後，發現幸好該手機仍在清境農場內，進一步利用電腦操控，將手機從原本的靜音狀態變更為鬧鈴模式，隨後陪同林婦返回清境農場周邊找尋，終於在傍晚5時30分尋獲。

林婦開心表示，雖然這支手機市價並不高，但是子女的成長過程都靠這支手機紀錄下來，對於她和家人來說是無價之寶，對員警深表感謝之意；仁愛分局也說明，蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會尋回。