　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎（下同）。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府「南投玩很大．千千萬萬獎不完」活動，日前於清境知名民宿老英格蘭莊園抽獎：除抽出第11位10萬現金得主，也同步抽出老英格蘭住宿券等本月頂級住宿券大獎；縣府表示冬季除可上清境及合歡山賞雪及觀星，也可前往仁愛鄉互助清流地區或信義鄉牛稠坑等地，欣賞宛如白雪盛開的梅花，邀請國人踴躍赴南投旅遊。

縣府觀光處可長黃山與老英格蘭經理施文琦共同出席7日的抽獎直播活動，由施文琦先為網友介紹老英格蘭莊園環境：英國都鐸式建築外觀充滿異國風情，並提供高品質餐旅服務，一直是南投指標旅宿業者；縣府表示，本次與老英格蘭民宿莊園合作，提供「頌歌」套房住宿券為1月份旅遊福袋大獎，希望中獎者可體驗頂級旅遊服務。

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

除老英格蘭莊園，本次抽出福袋另有清境空中花園、清境普羅旺斯、佛羅倫斯渡假山莊、娜嚕灣度假景觀木屋、水水春耘民宿、福興七號旅棧、箱根生活館等住宿券以及奧萬大國家森林遊樂區、日月潭纜車門票和18度c冰淇淋等。

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

黃山也趁機推薦近期旅遊活動：合歡山每到冬天就有大量遊客上山賞雪與觀星，縣府於109年向交通部觀光局爭取開闢埔里到清境的「台灣好行清境線」，透過轉乘可連結到台中高鐵站，更推出「清境套票」，包括台中到清境來回車票、青青草原入場券、國民賓館到青青草原單程車票與國民賓館住宿優惠券，售價600元約為8折價格，不但物超所值還可省去開車勞頓。

近期也適逢賞梅季，仁愛及信義2鄉梅花陸續盛開，9日已在柳家梅園舉辦「踏雪尋梅」主題日，縣府歡迎國人一起來南投賞梅樂遊，也特別感謝在地觀光業者的參與。

ET快訊
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中
台積電領日本千億補助！　條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

居家防火好對策　耐火裝修、住警器預防降低火災發生

不管你是哪國人 敢酒駕歸仁警通通抓！

南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

南投消防局、竹山高中舉辦大量傷患和山域救援演習

屏東潮州農地竄火苗　警+熱心民眾立即撲滅

婦為治療罹癌子散盡家財救不回　後事無著屏東警出手相助　

快訊／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消　明天正常營業

快訊／確診者跨年3天遊高雄！漢神巨蛋、義享天地等4處足跡曝光

快訊／確診者一家3天2夜高雄行！　萬豪酒店回應了

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

居家防火好對策　耐火裝修、住警器預防降低火災發生

不管你是哪國人 敢酒駕歸仁警通通抓！

南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

南投消防局、竹山高中舉辦大量傷患和山域救援演習

屏東潮州農地竄火苗　警+熱心民眾立即撲滅

婦為治療罹癌子散盡家財救不回　後事無著屏東警出手相助　

快訊／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消　明天正常營業

快訊／確診者跨年3天遊高雄！漢神巨蛋、義享天地等4處足跡曝光

快訊／確診者一家3天2夜高雄行！　萬豪酒店回應了

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

蛋黃區供給一頭熱　2主因迫高雄蛋白「新案瀕臨消失」

三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

鳳梨不忍了！痛訴長期遭「情緒勒索」拒借錢　釣出失業陳柏惟求救

張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

桃園設置30處社區接種站

洪玉鳳喪失資格唐碧娥宣誓遞補

「農村好物」獲選出爐　展現新北農產在地特色

豎梯基隆塔上樑　林右昌：地標2月落成

新北春聯「平安祥虎」　即起開放免費索取

執行署台南分署貨運曳引車、拖車大拍賣

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

敢酒駕歸仁警通通抓！

澎湖漁船撞翻海釣船　3人獲救

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

婦為治療罹癌子散盡家財　無力處理後事枋警出手了　

龍潭清潔劑工廠　暗夜火警

桃市擴大匡列採檢　急發3500封簡訊

朱明宏等3人首次合體市場拜票

更多熱門

相關新聞

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

新北市長侯友宜今（10）日發表新出爐的「平安祥虎」春聯，迎接2022壬寅虎年到來。侯友宜表示，經過辛苦防疫的一年，即將迎接金虎（好）年，用「平安祥虎」雙語春聯期許百業興旺，並祝福市民朋友虎年一整年順心如意，平安無事。即日起，市府1樓西側服務台週一至週五上班時間開放民眾索取春聯，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往領取。

環球購物春節檔期業績估成長一成　 台北新東區商場預計2029開幕

環球購物春節檔期業績估成長一成　 台北新東區商場預計2029開幕

抽名車、台積電股票　量販超市福袋一次看

抽名車、台積電股票　量販超市福袋一次看

黃偉哲抽出10萬現金及電動機車等大禮

黃偉哲抽出10萬現金及電動機車等大禮

北捷《聲林喜從天降》送iPhone13

北捷《聲林喜從天降》送iPhone13

關鍵字：

南投玩很大抽獎福袋民宿清境老英格蘭

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面