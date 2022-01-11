南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

▲「南投玩很大」振興活動抽出清境老英格蘭莊園民宿套房住宿券和10萬現金大獎（下同）。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府「南投玩很大．千千萬萬獎不完」活動，日前於清境知名民宿老英格蘭莊園抽獎：除抽出第11位10萬現金得主，也同步抽出老英格蘭住宿券等本月頂級住宿券大獎；縣府表示冬季除可上清境及合歡山賞雪及觀星，也可前往仁愛鄉互助清流地區或信義鄉牛稠坑等地，欣賞宛如白雪盛開的梅花，邀請國人踴躍赴南投旅遊。

縣府觀光處可長黃山與老英格蘭經理施文琦共同出席7日的抽獎直播活動，由施文琦先為網友介紹老英格蘭莊園環境：英國都鐸式建築外觀充滿異國風情，並提供高品質餐旅服務，一直是南投指標旅宿業者；縣府表示，本次與老英格蘭民宿莊園合作，提供「頌歌」套房住宿券為1月份旅遊福袋大獎，希望中獎者可體驗頂級旅遊服務。

除老英格蘭莊園，本次抽出福袋另有清境空中花園、清境普羅旺斯、佛羅倫斯渡假山莊、娜嚕灣度假景觀木屋、水水春耘民宿、福興七號旅棧、箱根生活館等住宿券以及奧萬大國家森林遊樂區、日月潭纜車門票和18度c冰淇淋等。

黃山也趁機推薦近期旅遊活動：合歡山每到冬天就有大量遊客上山賞雪與觀星，縣府於109年向交通部觀光局爭取開闢埔里到清境的「台灣好行清境線」，透過轉乘可連結到台中高鐵站，更推出「清境套票」，包括台中到清境來回車票、青青草原入場券、國民賓館到青青草原單程車票與國民賓館住宿優惠券，售價600元約為8折價格，不但物超所值還可省去開車勞頓。

近期也適逢賞梅季，仁愛及信義2鄉梅花陸續盛開，9日已在柳家梅園舉辦「踏雪尋梅」主題日，縣府歡迎國人一起來南投賞梅樂遊，也特別感謝在地觀光業者的參與。