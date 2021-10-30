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滇緬義胞來台60周年+清境火把節15年　舉火為台灣祈福

▲清境火把節昨登場，眾人一起為台灣祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲清境火把節昨登場，眾人一起為台灣祈福（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉博望新村的年度重頭戲「清境火把節」於29日邁入第15年，而今年更恰逢滇緬義胞來台第60年，以及新冠肺炎肆虐之際，主辦單位希望藉由「照天祈年」、「除穢求吉」的活動概念，期盼台灣風調雨順、國泰民安，一切否極泰來、萬象更新。

本活動由南投縣政府及仁愛鄉公所主辦，清境社區發展協會、清境觀光協會及南投縣雲南同鄉會共同承辦，於29日（星期五）晚間6點30分起舉行；晚會內容除了經典的火把祈福儀式，還包括雲南打跳、滇緬邊區少數民族及仁愛鄉原住民舞蹈表演。

▲清境火把節昨登場，眾人一起為台灣祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲清境火把節昨登場，眾人一起為台灣祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲清境火把節昨登場，眾人一起為台灣祈福。（圖／南投縣政府提供）

南投縣雲南同鄉會理事長魯文印表示，火把節是源自於大陸彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜等西南少數民族的傳統節日，尤其彝族更視其為新年，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」；在1961年隨著滇緬義胞落足清境地區而流傳到臺灣的「清境火把節」，則以「薪火相傳」為主要意涵。

清境社區發展協會理事長李克之指出，清境火把節從2007年開始舉辦，除了由居民高舉火把、照天祈年、除穢求吉，象徵部落團結齊心，同時希望延續異域孤軍堅苦奮鬥的精神，並結合仁愛鄉原住民與合歡山新移民文化，在清境霧上桃源共創美好的新故鄉。

主辦單位表示，今年火把節活動受新冠疫情影響，不得不配合相關防疫措施而縮小規模，所幸在南投縣政府和仁愛鄉公所的大力支持下，清境地區居民和業者仍然排除萬難，持續舉辦，延續其「薪火相傳」之意涵，希望讓這場台灣獨一無二，且充滿地方特色、結合多元族群文化交融的年度盛會永不止息。

活動相關資訊可至「清境火把節活動官網（http://torch.cja.tw）」或「清境旅遊資訊網（https://www.cingjing.com.tw）」查詢。
 

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