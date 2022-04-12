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社會 社會焦點 保障人權

進口零食以高密度包裹！藏3.7kg大麻　竹聯大哥飆速破百仍落網

▲▼ 毒郵包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲竹聯幫明仁會朱姓分會長與同有黑幫背景張男，從加拿大以餅乾品項寄出3.7公斤大麻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫明仁會朱姓分會長，找來手下張姓小弟，利用美國、加拿大等國大麻合法，竟從加拿大以「糖果、餅乾、玩具」為品項寄出大麻毒包裹，海關檢查發現2件包裹可疑，更有高密度泡棉緊緊包覆，經拆發現夾藏3.7公斤第二級毒品大麻，警隨即展開調查，鎖定朱嫌逃亡到陽明山區，更以時速破百企圖甩警，最後仍狼狽落網。

刑事局偵三大隊接獲財政部關務署台北關通報，執行航空郵包檢查時發現2件可疑包裹，經會同開封查驗，發現該2包裹自加拿大寄出，並以「糖果、餅乾、玩具」為品項，包裹內部以高密度泡棉緊緊包覆，拆開泡棉後發現內夾藏第二級毒品「大麻」共計3721.5公克，立刻組成專案小組深入追查。

▼竹聯幫明仁會分會長朱姓嫌犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 竹聯幫朱姓嫌犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經專案小組積極規劃部署，先在台南市善化區逮捕負責收貨的37歲張嫌，經溯源追查發現，幕後主謀竟是竹聯幫明仁會分會長朱姓男子（32歲），朱嫌驚覺事跡敗露，立刻開車往北部逃竄，警透過南北連線、分進合擊查緝策略，立刻鎖定朱嫌行蹤並展開圍捕。

豈料，狡詐朱嫌發現警方跟監車輛，竟在台北市陽明山區一帶以破百時速狂飆，礙於山區道路曲折蜿蜒，朱嫌一度甩開警方追躡，但員警憑藉著勇氣、智慧與團隊合作，最後在陽明山永公路產業道路，將朱姓主嫌圍捕到案。

▼竹聯幫明仁會朱姓分會長利用空運寄送大麻毒包裹 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 毒郵包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經警調查發現，黑幫集團會利用各國管制法令與我國差異（例如第二級毒品大麻在美、加地區多數合法；第三級毒品愷他命在比利時及歐洲多國合法）便從相關高風險國家地區，備料寄出毒包裹企圖闖關進入本國，朱嫌此次自以為天衣無縫的邪惡計畫，會順利進行，大撈一筆，沒想到在關口就遭攔截偵辦。
 

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