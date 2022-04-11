台東縣啟動「向海致敬計畫」　培育SUP專業教練

▲台東縣政府舉辦，第1梯次SUP立式划槳丙級教練證照班。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣「向海致敬安全計畫」於清明假期啟動，針對水域遊憩活動業者，開辦一系列安全及專業並重的增能課程，4/9起則在活水湖展開為期3天的第1梯次SUP立式划槳丙級教練證照班，共20位學員參加訓練。

1位來自蘭嶼的學員，從自身文化的拼板舟經驗，想延伸到容易攜帶和操作的SUP活動，期待具備更多不同項目的水域遊憩活動技能，以及增強安全救援能力，結合蘭嶼的環境和文化，多元提供遊客更安全專業的水域遊憩活動體驗，學員們也希望未來能開辦含激流和海域體驗的SUP進階課程，以及其他種類的水域遊憩活動課程。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有全台最長176公里海岸線及綠島、蘭嶼等離島，同時縣內擁有平靜水域的活水湖、4月至9月提供巡邏員戒護服務的杉原灣，優美宜人的自然環境，最適宜發展玩水親近海洋的水域遊憩慢經濟；為協助水域遊憩活動業者，提升服務遊客的專業品質及戲水安全，縣府鼓勵並輔導業者取得單項水域遊憩運動的專業證照。

縣府交通及觀光發展處余明勳處長指出，今(111)年SUP丙級教練證照班共開辦3班，第1梯次SUP立式划槳丙級教練證照班9日在活水湖開訓，昨(4/10)上午課程著重水域安全救援面向，學員互相練習拋繩救援、翻板救援等，並舉行證照考試，考科包含試講試教及術科測驗限時3分鐘以SUP規定動作完成繞標划行，今(4/11)進行課程最後階段的實習。其中來自東河鄉的立式划槳業者，提到其實遊客體驗也經常要求專業教練服務；也有來自蘭嶼的老師，希望未來能帶學生體驗SUP。