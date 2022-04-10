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部落青年圍火事務座談會　饒慶鈴赴巴布麓聽取意見

▲首場111年部落青年圍火事務座談會於今日舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲首場111年部落青年圍火事務座談會於今日舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴10日前往台東市巴布麓巴拉冠參與首場座談會，與青年面對面共同商討部落議題、聽取意見，提升青年參與公共事務的機會，也將建議納入未來計畫方針。

台東縣政府於109年及110年度舉辦8場次部落青年圍火座談會，直接聽取部落青年意見，共同商討部落議題、凝聚共識，並於去年成立「原住民族青年事務諮詢委員會」。延續過去2年青年圍火座談會的精神，今年首場次於今日下午3點30分在市區巴布麓巴拉冠開場，廣泛收集部落青年意見，提升青年參與公共事務。

饒慶鈴指出，青年的社會影響力量越來越被重視，110年舉辦部落青年圍火事務座談會拉近部落與政府的距離，讓部落能跟輕鬆的表達想法。透過與原住民族行政處各主管至部落，直接聽取建議及意見，深刻感受青年們清晰的思考邏輯、表達能力和熱愛部落的心。今年將持續建立直接的溝通管道，能讓政府成為部落青年投入部落文化傳承和產業發展有力的靠山。

今年度部落青年圍火事務座談會內容先以原民處解說各項業務內容，並報告110年度青年圍火建議案執行進度，分別於「4/10市區-巴布麓巴拉冠」、「4/24縱谷-蓋亞那工作坊」、「5/8南迴-LIKA CAFE’力卡咖啡」及「5/22海岸-舞嗨文化工作室」舉行，歡迎部落青年一同圍火暢談。

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