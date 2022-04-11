觀光局國旅補助　劉櫂豪要求按旅遊淡旺季調整

▲劉櫂豪要求觀光局國旅補助因應旅遊淡旺季調整。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪委員今(11)日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長、觀光局張錫聰局長。劉櫂豪強調，針對國旅券使用率較低，交通部應將此經驗，納入未來推動相關旅遊補助方案的考量，且在旅遊淡旺季上，應研擬相關鼓勵性質的補助措施，提高使用率；觀光局可與地方政府合作，開發地區特產，結合觀光行程，研擬觀光活動計畫，促進當地觀光產業發展。

劉櫂豪說明，為振興觀光產業，交通部觀光局配合行政院振興五倍券的發放，推動國旅券措施吸引民眾購買旅遊商品，國旅券執行期間為110年11月1日至111年4月30日，截至111年4月7日，共計領取238萬6,044份(98.8%)；已使用134萬4,035份(56.33%)，金額共13億4,403萬5,000元，針對國旅券的使用率較低，交通部王部長說明，原預估會於近期幾次連假，國旅券將有大幅成長使用，但受疫情升高影響，使用率不如預期，劉櫂豪督促交通部未來在推動相關旅遊補助方案時，應將此次經驗列入考量，在旅遊淡旺季時，不排擠原有的旅遊補助，研擬相關鼓勵性質的補助措施，進而提高使用率，也能抒緩連假期間交通運輸量能壓力。

劉櫂豪說明，觀光局109年「台灣旅遊狀況調查報告」指出，國人旅遊時主要從事的遊憩活動，主要前2項地理景觀、森林步道等自然因素外，其次是購物逛街或美食品嚐，這都與在地產業相關，劉櫂豪要求觀光局未來可與地方政府合作，開發當地特產，結合觀光行程，促進當地觀光產業發展，且在擬定相關活動計畫時，營運問題也需將其納入考量，劉櫂豪提及，近期台東鹿野鄉落成使用的中興崗哨，規劃過程基礎設施維持歷史風貌，並考慮到未來營運成效，結合在地部落旅遊及文化，值得讚賞，也是很好的例子。