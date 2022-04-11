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happy海day～東管處推動3條創新遊程　打造「綠島天堂島嶼」

▲東管處推動3條創新遊程，盼打造「綠島天堂島嶼」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東管處推動3條創新遊程，盼打造「綠島天堂島嶼」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)，於發展離島渡假觀光同時，為能兼顧環境生態資源永續，今(111)年夏天，自4月份起至10月份以「永續旅遊結合綠島6大特色主題」推動3條創新遊程，盼打造「綠島 天堂島嶼」，讓遊客在旅途中能認識綠島自然生態、海洋之美與體驗傳產、美食、慢活、療癒之趣，留下難忘的旅遊印記。

海島小旅行1「與海同樂 夜釣慢魚」：透過海上野人的解說帶遊客出海認識綠島常見的魚類，了解在地當季海鮮食材，認識從餐桌到海洋，永續海鮮觀念的重要性。海島小旅行2「守護星空 草地野餐」：前往綠島最美的觀星點，在觀星達人的解說下，學習找尋星座、認識天體運行的機制，享受在無光害環境下，觀賞滿天星空與銀河的震撼，同時就地品嘗溫泉煮食或芡粿等綠島道地美味。海島小旅行3「生態探索 全覽綠島」：跟著專業解說員探索綠島生態，走訪綠島叢林，認識綠島特有種「碎斑硬象鼻蟲」及綠島常見植物稜果榕、大葉樹蘭、野牡丹等，並登上綠島第二高山阿眉山頂眺望太平洋。

▲東管處推動3條創新遊程，盼打造「綠島天堂島嶼」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東管處推動3條創新遊程，盼打造「綠島天堂島嶼」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東管處處長林維玲表示：「今年夏天，歡迎大家來到綠島感受天堂島嶼的魅力，3條創新遊程行程中將全面減少一次性塑料或紙製用品的使用，也鼓勵大家自備餐具參與，以行動守護綠島，珍惜自然資源、友善環境，讓綠島永續成為離島渡假的首選勝地。」

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