限時5天！超商獨家「哈根達斯雪糕買3送3」　爽吃10種口味只要58元

▲7-11推出限時5天哈根達斯雪糕買3送3優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就是要吃冰！就有超商獨家推出限時5天「哈根達斯雪糕買3送3」優惠，10種口味任你選，換算下來每支只要58元，超級划算，而美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」也推出最新口味冰淇淋，大甲芋頭牛奶冰拌入含有芋頭塊的芋泥，再加進海綿蛋糕、小麻糬增添口感，即日起限時開吃。

7-11將推出「哈根達斯雪糕」超狂優惠，活動時間為4/15至4/19限時5天，哈根達斯雪糕直接買3送3，以哈根達斯單支雪糕115元來算，等於買6支只要345元，換算下來每支約只要58元，直接省下約一半的價錢。

▲哈根達斯雪糕買3送3優惠共有10種口味可選。



本次哈根達斯雪糕優惠可選以下10種口味，為巧克力草莓巧脆、蜂蜜黃桃玫瑰脆皮、草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、芒果脆皮、抹茶杏仁粒，另外還有2款隱藏版口味，為義式布朗尼瑪奇朵以及愛爾蘭威士忌巧克力。

COLD STONE也帶來全新「芋來芋愛你」冰淇淋，這次特意使用香氣十足的大甲芋頭結合牛奶製成芋頭牛奶冰，接著拌入大甲芋泥、海綿蛋糕，最後撒上小麻糬增添口感，大口咬下不僅吃得到濃郁芋香，還有芋頭塊，彷彿就像在吃芋泥麻糬蛋糕一般，肯定要嚐鮮，且芋頭冰還有專屬芋香脆餅搭配。

▲最新芋頭牛奶、棉花糖冰淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

而超人氣的藍色棉花糖冰淇淋則強勢回歸，這碗「棉花糖心樂園」選用棉花糖冰淇淋搭配鮮奶油、酥脆餅乾及冰淇淋爆米花，繽紛色系夢幻又好吃，鐵粉可要把握機會吃，即日起至6/9限時登場。除外，甜筒部分也有全新「芋香口味」選擇，通通要吃到。

▲甜筒也有全新芋香口味。