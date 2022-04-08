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超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

▲▼7-11抹茶新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「柚見抹茶雪酪」，漸層色超療癒。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

抹茶控吃起來！就有超商祭出6款抹茶新品，不管是想吃巧克力還是餅乾通通都有，還首次將日本京都百年茶舖熱銷口味冰品化，濃郁抹茶搭配酸甜柚子，打造最新冰品熱潮，另外還有抹茶麻糬銅鑼燒，咬下立刻包出滿滿的內餡，完全邪惡到不行，且即日起至5/2前，指定零食、糖果還可享2件79折、3件75折優惠。

7-11推出全新「春賞好食光」主題，帶來6款限定抹茶美食，首推「健司Ｘ辻利柚見抹茶雪酪」，跨界合作日本京都的百年茶舖「辻利茶舖」，濃郁的抹茶香搭配香甜柚子丁，打造夏日最強口味，另一款為「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋，咬下可以吃到Q彈又綿密的麻糬紅豆。

▲▼7-11抹茶新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒咬下爆餡，每口都是濃郁抹茶香。

▲▼7-11抹茶新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲抹茶控一定要吃極濃抹茶厚捲燒、焦糖脆果抹茶牛奶口味。

「日本雷神抹茶巧克力風味餅乾」為季節限定，上下分層設計提升巧克力與抹茶口味層次感；「滋露抹茶口味奶油餅乾」，抹茶餅乾裡包著奶油餅乾內餡，每口都濃郁；「極濃抹茶厚捲燒」為小包裝設計，嚴選靜岡抹茶，咬下就爆出超濃抹茶內餡；「東鳩焦糖脆果抹茶牛奶口味」選用京都宇治抹茶牛奶風味搭配酥脆餅乾。

▲▼7-11抹茶新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲即日起至5/2止，指定零食、糖果還可享2件79折、3件75折優惠。

愛吃抹茶的你也一定要吃beard papa’s春季限定「抹茶泡芙」，使用帶有苦甜味的伊藤久右衛門抹茶粉拌入招牌卡士達醬，一口咬下茶香四溢且不膩口，是款濃厚系大人味甜點，無論搭配什麼泡芙外皮通通沒問題，且這次針對抹茶泡芙還特意打造限定門市才有的「耶克抹茶泡芙」，招牌日式泡芙裹上70%比利時巧克力，再填入抹茶卡士達內餡，罪惡爆表，即日起至4/30限時吃。

▲▼beard papa’s春季限定抹茶泡芙開賣。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s春季限定「抹茶泡芙」開吃了。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，beard papa’s也首度推出超療癒「白胖胖香草、抹茶霜淇淋」，超療癒的胖胖香草冰底層擠上了抹茶、香草卡士達，最後放上1顆mini泡芙，造型十分可愛，限定只在環球A19店販售，至4/10前還有第2杯5折吃優惠，以價低者折，桃園人快衝。

▲▼beard papa’s春季限定抹茶泡芙開賣。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s首賣白胖胖霜淇淋只在1門市吃得到。（圖／beard papa’s提供）

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