超商最新2款聯名麵包！檸檬磅蛋糕咬下流餡　限時買咖啡免費爽吃

▲現在喝1杯特大杯冰美式就能免費吃1款「厭世甜點店」系列麵包。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下午茶就這樣吃！就有超商推出最新2款麵包新品，咬下檸檬磅蛋糕立刻就能吃到香濃的檸檬流心餡，酸甜口感超療癒，且該超商還推出限時免費吃活動，只要在活動期間購買1杯特大杯冰美式，就能免費吃1款麵包。

萊爾富再度攜手「厭世甜點店」推出2款麵包新品，喜愛酸甜口味的你一定要吃「檸檬流心磅蛋糕」，精選檸檬流心餡，夾在檸檬磅蛋糕中，咬下就能嚐到濃郁的檸檬香，另一款為「肉桂捲」，特別開發獨有的捲餡方式，每口都是滿滿的肉桂香氣。

▲萊爾富推出最新檸檬流心磅蛋糕、肉桂捲。



為了讓大家能好好享用下午茶，萊爾富即日起至5/3也推出優惠，只要購買1杯Hi Café特大杯冰美式，就能免費吃「厭世甜點店」系列1款（提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲），再加送1支限量動物湯匙。

▲CoCo連14天爽喝「2大飲品買1送1」。（圖／CoCo提供）

如果想喝手搖飲，絕對不能錯過CoCo的最新優惠，即日起至4月19日，「2大指定飲品」直接買1送1，有「Light輕盈版楊枝甘露」，是優酪乳搭配芒果、紅柚果肉、西谷米及蜜香凍的組合，口感酸甜好喝，另一優惠品項是「伯爵蜜香凍果茶」，不僅喝得到佛手柑香，還放進柳橙果片、蜜香凍增添口感，期間凡使用foodpanda下單即享買1送1優惠，售完為止。