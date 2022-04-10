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24小時都能買到！超商開賣「港式凍檸茶」了　獨家嚐鮮價32元爽喝

▲▼ 7-11最新飲品。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11獨家開賣「添好運港式凍檸茶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣逐漸變暖，一定要喝點飲料解渴！就有超商獨家開賣最新「港式凍檸茶」，與來自香港的人氣港點餐廳合作，現在只要衝一趟超商就能喝到酸甜又富有茶香的凍檸茶，且即日起還可享嚐鮮價32元，同步還有2款飲料新品，通通都在超商等喝。

7-11獨家限定開賣「添好運港式凍檸茶」，聯手來自香港的港點餐廳「添好運」，已連續12年獲得米其林一星評價，而超人氣「凍檸茶」現在變身超商飲品，衝一趟超商就能爽喝，且即日起至4/19還可享單件嚐鮮價32元。

▲▼ 7-11最新飲品。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「添好運港式凍檸茶」即日起至4/19只要嚐鮮價32元。

同步飲料新品還有「茉莉茶園－蜜茶」，融合蜜蜂工坊的優質蜂蜜，能夠一次喝到茶香、花香和蜂蜜香；「多喝水MORE＋香檳氣泡飲」也是獨家販售，氣泡水加入夏多內白葡萄果汁，打造夏日裡最華麗的香檳風味。

▲▼ 7-11最新飲品。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼同步還有2款最新飲品等喝。（圖／7-11提供）

▲▼ 7-11最新飲品。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

愛喝飲料的你也一定不能錯過麻古茶坊的經典飲品，「蕃茄梅蜜」終於再度回歸，嚴選鮮甜飽滿的小蕃茄搭配溫火慢熬的鹹香話梅汁、蜂蜜，現打成綿細冰沙，每一口都能喝到酸甜番茄梅滋味，再搭配夢幻粉色外型，真的欠喝又欠拍，即日起全台門市都買得到，趕緊衝喝。

▲▼麻古茶坊蕃茄梅蜜回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊經典蕃茄梅蜜強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供，下同）

▲▼麻古茶坊蕃茄梅蜜回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲蕃茄梅蜜口感酸甜好喝。

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添好運港式凍檸茶超商新品超商優惠

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