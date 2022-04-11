終於等到了！「可口可樂經典口味」強勢回歸　只在超商獨家開賣

▲7-11獨家開賣「可口可樂香草口味」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！超經典「可口可樂香草口味」強勢回歸，只在超商買得到，且即日起還可享單件29元、2件49元優惠價；同步該超商還有另一新品「港式凍檸茶」，與來自香港的人氣港式餐廳聯名，打造酸甜又富有茶香的凍檸茶，只要衝一趟超商就能喝個過癮。

7-11即日起開賣「可口可樂香草口味」，獨家限定販售，是網友敲碗已久的香草口味，喝起來有淡淡的香草味，是最經典的美式風味，原價35元，即日起至4/28止可享單件29元、2件49元優惠。

▲7-11獨家開賣「添好運港式凍檸茶」。（圖／記者周姈姈攝）

如果想來點酸甜的飲料，絕對不能錯過另一新品「添好運港式凍檸茶」，聯手來自香港的港點餐廳「添好運」，已連續12年獲得米其林一星評價，而超人氣「凍檸茶」現在變身超商飲品，衝一趟超商就能爽喝，且即日起至4/19還可享單件嚐鮮價32元。

人氣手搖飲品牌「CoCo」楊枝甘露系列飲品也強勢回歸，主打使用當季芒果搭配酸甜紅柚果肉，再放進Q彈西谷米、蜜香凍等配料，基底茶則特意選用優酪乳，增加酸甜又低負擔的口感，喜歡經典口味的就是要喝這杯「纖細版楊枝甘露」，而「輕盈Light版楊枝甘露」則是將優酪乳減量，讓酸甜感稍稍降低一些。

▲今夏第1杯「楊枝甘露手搖杯」回歸開喝。（圖／CoCo提供）

今年最特別的還有「胖胖版楊枝甘露」，將優酪乳換成「椰奶」後，加入芒果、紅柚、西谷米及蜜香凍，神還原「楊枝甘露」的經典風味肯定要搶喝一波，即日起於全台門市陸續開喝。