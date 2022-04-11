基隆「愛心篩檢」通報專線今收線　這波共驗出38人確診

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

針對從4月5日在基隆市執行的「全民防疫，愛心篩檢」計畫，市長林右昌11日上午表示，愛心篩檢在前天已經結束，通報專線至今天早上6點收線，總計有通報44例快篩陽性，38例經過PCR陽性確診、6例陰性。基隆市府這波總計發放了13萬多劑快篩，發放後不追蹤，有沒有篩、有沒有回報，全採自願性篩檢。

▲基隆市長林右昌今早表示，愛心篩檢共通報44快篩陽性，其中38例PCR陽性確診。（圖／記者郭世賢翻攝）

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昨天下午林右昌也在疫情記者會中說明，昨天新增確診中有8例是透過愛心篩檢驗出，從4/5到4/10，諮詢服務電話總共收到39例快篩陽性案例的通報，經過進一步PCR複檢後，在39例中，陽性有33例，陰性有6例；而在今早6點前又接獲5例通報快篩陽性，PCR也為陽性確診。

林右昌表示，基隆的疫苗施打率算滿高的，但還是呼籲民眾踴躍接種第3劑追加劑，也在這一波疫情中發現，基隆市第1劑疫苗雖然有打到8成多，卻發現之中有很多是中壯年民眾，而非年長者或小朋友族群，希望能打的民眾就快去打。

對於北北基桃大生活圈疫情嚴峻，透過這2年以來的防疫經驗，林右昌表示病毒不會分縣市，一定要跨縣市來合作，並再次強調大家都是一體的，希望都能落實防疫基本功，疫苗接種完成、口罩戴好戴滿，維持良好防疫習慣。