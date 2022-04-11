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花蓮市確診達百例！市公所打包搬家異地辦公　多項活動暫停

▲市長魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情持續升溫，花蓮市公所11日起啟動異地辦公機制，多項活動暫停舉辦，這是花蓮市公所繼去年5月之後，再度啟動異地辦公，主要是花蓮連日來確診數據一直有攀升趨勢，多名確診者的Ct值屬高感染危險群，且足跡在花蓮市區重疊，市公所因此採異地辦公，避免成為足跡或不慎感染而使公務無法運作。

國內疫情在3月升溫，並有延燒的跡象，而花蓮也在3月31日出現今年第一個確診者，且足跡在花蓮市區，市長魏嘉賢收到訊息後除指示清潔隊全力配合環保局執行清消任務外，也立即請社勞課通知各社區福氣站停止兩週上課，另外活動中心暫不外借，也通知花蓮市等老人會暫停運動使用。

▲市長魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示。（圖／花蓮市公所提供，下同）

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市公所各課室打包搬家至指定地點展開異地辦公措施。

魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示，同時要求各課室目前或即將開辦的活動以及研習課程均暫停，視疫情情況而定。魏嘉賢提醒各課室主管，這波疫情延燒甚快，且國內本土確診數據持續攀高，請課室主管轉知同仁務必落實防疫措施，避免有被感染的危機。同時若有同仁收到細胞簡訊，務必要向主管報告並立即至指定地點做快篩檢查。另外建設課若有非急迫性的會勘，現階段都先暫緩。對於清潔隊員清運垃圾，隊員們除了戴口罩之外，防護鏡及手套都不能少，疫情期間更要保護自己。

▲市長魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示。（圖／花蓮市公所提供，下同）

對於關閉桌球室造成老人會成員想要運動的不便，魏嘉賢指出，國內本土確診例連日來均以三、四百例逐日增加，花蓮市確診數從3月31日起至今已經超過百例，且花蓮市足跡重疊相當嚴重，面對這樣的數據，大家都要提高警覺並落實防疫措施，其中戴口罩是絕對不能忽略的，因此請會員能夠體諒，目前只是暫時關閉，屆時只要疫情降溫且確診者數據有下降趨勢，就會對外開放，請大家耐心等候。

花蓮市公所去年5月在三級警戒時曾實施異地辦公，這次再度執行已有相當的準備，各課室在接獲市長指示後，立即著手進行，讓這項因應疫情的措施可以在短時間內完成。目前課室的規劃安排，包括行政室、人事室、政風室、財政課會有部分人員安置在主力里活動中心，另外在主學里活動中心則有主計室、建設課同仁，至於在民勤里活動中心則包括民政課、原行課、社勞課的部分同仁。

▲市長魏嘉賢日前召開防疫整備會議做出4月11日起實施異地辦公啟動的指示。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此外，為避免有群聚感染的狀況，市公所原訂4月12日在好客文化會館辦理的桐花小旅行—故事地圖活動記者會將延到4月29日舉辦，4月23日原訂在太平洋公園北濱段舉辦的2022春天好食節及世界閱讀日因活動對象以親子為主，因此延期辦理。至於原行課辦理的族語、原住民伴手禮研習課程則暫停，俟疫情降溫後再恢復開課。而在圖書館部分，由於兒童圖書館的對象以幼兒及小學生為主，這些年齡層均未施打疫苗，因此市圖四月的活動一律取消，包括兒童寫作及自造者課程都將擇期辦理。

至於位在國聯一路的市立圖書館目前仍然開放，不過會加強對閱覽者的防疫叮嚀。而在異地辦公的機制執行後，民眾到市公所洽公均限制在一樓，不能到二樓，因此原本臨櫃申請的土地使用分區證明將開放線上申請，或至一樓建設課臨時櫃枱辦理。

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