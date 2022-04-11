防疫看診免緊張！花蓮慈院視訊門診　23醫療科118位醫師服務

▲疫情升温！為了保障民眾就醫權利，花蓮慈濟醫院啓動通訊視訊門診，目前有23個醫療科、118位醫師提供免接觸風險的醫療服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎疫情影響，許多民眾一方面不想出門，一方面又因為身體不適需要就醫，尤其是需要定期追蹤回診的民眾，往往會陷入兩難的困境，為了保障民眾就醫權利，同時解決大家的疑慮，花蓮慈濟醫院配合衛生福利部、花蓮縣衛生局防疫政策，推動通訊視訊門診，目前有23個醫療科，共118位醫師為所有有需要的民眾，提供免接觸風險的醫療服務。

清明連假過後疫情逐漸升溫，許多人都會選擇減少出門，降低染疫的風險，但是對於身體不適、手術過後，或者是慢性病患者來說，到醫療院所就醫是不可避免的行為。因應疫情發展，花蓮慈濟醫院除了暫停醫師至外地看診的服務，並且藉由通訊視訊門診服務，來減少病人移動及接觸的風險。

▲民眾直接掃描掛號QR code，即可預約掛號。

花蓮慈院目前規劃的視訊門診，包含感染內科、皮膚科、胸腔內科、心臟胸腔外科、心臟內科、風濕免疫科、腎臟內科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、麻醉疼痛科、神經外科、神經內科、高齡整合照護科、職業醫學科、整形暨重建外科、大腸直腸外科、泌尿科、眼科、家醫科、身心醫學科、肝膽腸胃科、中醫科等23個科別，共118位醫師。

歡迎有需求民眾直接掃描掛號QR code，透過網路掛號或撥打預約電話專線 03-8574885 至『轉診遠距中心』進行預約，由專人為您服務。

